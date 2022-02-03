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Протасевич заявил, что готовит иск против Ryanair за посадку самолета в Минске

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Над иском к Ryanair работает команда юристов, сообщил Протасевич
Над иском к Ryanair работает команда юристов, сообщил Протасевич
Скриншот: InfoSpecNaz БЕЛЯКОВ / YouTube

Бывший главный редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил 3 февраля, что будет судиться авиакомпанией Ryanair, самолет которой приземлился в мае 2021 года в Минске из-за сообщения о минировании. Видео заявления обнародовано на YouTube-канала активиста Дмитрия Белякова.

"Планирую подать иск к Ryanair, а также призываю подать подобный иск всех пассажиров, которые были на тот момент на борту", – заявил он.

Протасевич сообщил, что над иском работает команда юристов, и пообещал обнародовать текст документа, когда он будет готов. Оппозиционер надеется, что отдельно его заявление рассмотрят в ICAO (Международной организации гражданской авиации).

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). Для "сопровождения" самолета по поручению находящегося при власти в стране Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС. После приземления самолета был задержан Протасевич, который летел этим рейсом, и его девушка, россиянка София Сапега.

Самолет стоял в аэропорту Минска более шести часов. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщал, что всего на борту находился 171 пассажир из 18 стран.

Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что вынужденная посадка в Минске – это "захват и пиратство, спонсируемые государством".

Официально известно, что Протасевичу вменяют три статьи Уголовного кодекса Беларуси: разжигание социальной вражды и розни, организация массовых беспорядков, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сапеге предъявили обвинение по семи статьям – о разжигании социальной вражды и розни, об организации насилия и угроз в отношении силовиков, чиновников, судей; препятствии работе журналистов, а также о незаконном сборе и распространении частной информации и персональных данных. 

25 июня Следком Беларуси сообщил, что Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием. Исходя из этого, "следствие сочло возможным" изменить им меру пресечения на домашний арест.

В связи с инцидентом ряд стран ввели санкции относительно Беларуси, а также ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

В отчете Международной организации гражданской авиации (ICAO), опубликованном 20 января 2022 года, сказано, что сообщение о бомбе в салоне рейса FR4978 компании Ryanair было "заведомо неправдивым"

Теги: Беларусь, суды, журналисты, активист, ICAO, Ryanair, Роман Протасевич, задержание Романа Протасевича
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