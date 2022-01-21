Задержание Протасевича: США обвинили в воздушном пиратстве четырех белорусских чиновников

"Белорусские чиновники сговорились использовать ложную угрозу закладки бомбы для незаконного изменения маршрута пассажирского рейса с американскими гражданами с целью ареста белорусского диссидента", – сказано в сообщении.

Обвинения выдвинуты двум высокопоставленным сотрудникам белорусского государственного аэронавигационного управления и двум сотрудникам белорусских служб безопасности.

В ведомстве отметили, что обвиняемые создали ложное сообщение о бомбе на борту самолета, якобы поступившее диспетчеру, для того, чтобы заставить пилота Ryanair приземлиться в минском аэропорту.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). Для "сопровождения" самолета по поручению находящегося при власти в стране Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС. После приземления самолета был задержан белорусский журналист Роман Протасевич, который летел этим рейсом, и его девушка, россиянка София Сапега.

Самолет стоял в аэропорту Минска более шести часов. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщал, что всего на борту находился 171 пассажир из 18 стран.

Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что вынужденная посадка в Минске – это "захват и пиратство, спонсируемые государством".

В связи с инцидентом ряд стран ввели санкции относительно Беларуси, а также ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

В отчете Международной организации гражданской авиации (ICAO), опубликованном 20 января 2022 года, сказано, что сообщение о бомбе в салоне рейса FR4978 компании Ryanair было "заведомо неправдивым".