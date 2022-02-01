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Посадка Ryanair в Минске. В ICAO заявили, что Беларусь предоставила не всю информацию, комиссия продолжит расследование

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Совет ICAO принял решение продолжить расследование инцидента в Минске
Совет ICAO принял решение продолжить расследование инцидента в Минске
Фото: icao.int

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) 31 января рассмотрел отчет о расследовании принудительной посадки 23 мая 2021 года в Минске самолета компании Ryanair. Об этом сообщается на сайте ICAO.

"Совет выразил озабоченность по поводу пробелов в информации, предоставленной Беларусью, и несоответствий, содержащихся в доказательствах, имевшихся на момент расследования, в отношении важнейших аспектов фактической реконструкции событий", – говорится в сообщении. 

Согласно пресс-релизу, Совет ICAO также выразил признательность следственной группе за исчерпывающий анализ ситуации и констатировал, что угроза взрыва бомбы на борту FR4978 была заведомо ложной.

Сообщение заведомо ложной информации, угрожающей безопасности воздушного судна, является правонарушением в соответствии с Монреальской конвенцией, напомнили в организации. 

В связи с появлением "некоторой новой информации, касающейся событий и хронологии инцидента FR4978", Совет поручил группе по расследованию продолжить работу с целью установления недостающих фактов и их связи с текущими уголовными и другими расследованиями.

Совет поручил президенту ICAO направить окончательный отчет о расследовании Генеральному секретарю ООН.

Группа экспертов ICAO составила отчет, как сообщалось, основываясь на данных и информации, которые предоставили им страны. Текст отчета официально не публиковался. По данным СМИ, эксперты сделали вывод, что сообщение о бомбе в салоне было "заведомо неправдивым", но "не смогли приписать совершение этого акта незаконного вмешательства какому-либо лицу или государству".

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). Для "сопровождения" самолета по поручению находящегося при власти в стране Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС. После приземления самолета был задержан белорусский журналист Роман Протасевич, который летел этим рейсом, и его девушка, россиянка София Сапега.

Официально известно, что Протасевичу вменяют три статьи Уголовного кодекса Беларуси: разжигание социальной вражды и розни, организация массовых беспорядков, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сапеге предъявили обвинение по семи статьям – о разжигании социальной вражды и розни, об организации насилия и угроз в отношении силовиков, чиновников, судей; препятствии работе журналистов, а также о незаконном сборе и распространении частной информации и персональных данных. 

25 июня Следком Беларуси сообщил, что Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием. Исходя из этого, "следствие сочло возможным" изменить им меру пресечения на домашний арест.

Самолет стоял в аэропорту Минска более шести часов. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщал, что всего на борту находился 171 пассажир из 18 стран.

Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что вынужденная посадка в Минске – это "захват и пиратство, спонсируемые государством".

В связи с инцидентом ряд стран ввели санкции относительно Беларуси, а также ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

20 января 2022 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения в воздушном пиратстве четырем белорусским чиновникам и силовикам за ложное сообщение о минировании для принудительной посадки пассажирского рейса Ryanair в Минске. 

Теги: Беларусь, самолет, авиация, следствие, минирование, расследование, самолеты, ICAO, Ryanair
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