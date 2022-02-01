Посадка Ryanair в Минске. В ICAO заявили, что Беларусь предоставила не всю информацию, комиссия продолжит расследование

"Совет выразил озабоченность по поводу пробелов в информации, предоставленной Беларусью, и несоответствий, содержащихся в доказательствах, имевшихся на момент расследования, в отношении важнейших аспектов фактической реконструкции событий", – говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, Совет ICAO также выразил признательность следственной группе за исчерпывающий анализ ситуации и констатировал, что угроза взрыва бомбы на борту FR4978 была заведомо ложной.

Сообщение заведомо ложной информации, угрожающей безопасности воздушного судна, является правонарушением в соответствии с Монреальской конвенцией, напомнили в организации.

В связи с появлением "некоторой новой информации, касающейся событий и хронологии инцидента FR4978", Совет поручил группе по расследованию продолжить работу с целью установления недостающих фактов и их связи с текущими уголовными и другими расследованиями.

Совет поручил президенту ICAO направить окончательный отчет о расследовании Генеральному секретарю ООН.

Группа экспертов ICAO составила отчет, как сообщалось, основываясь на данных и информации, которые предоставили им страны. Текст отчета официально не публиковался. По данным СМИ, эксперты сделали вывод, что сообщение о бомбе в салоне было "заведомо неправдивым", но "не смогли приписать совершение этого акта незаконного вмешательства какому-либо лицу или государству".