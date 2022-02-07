"Никаких впечатлений". Экс-посол США в РФ Макфол рассказал о знакомстве с Путиным до его президентства

Макфол отметил, что избрание Путина (на фото справа) президентом удивило его Фото: ЕРА (архив)

Макфол рассказал, что первый раз увидел Путина, когда приезжал в Ленинград в составе американской делегации. Тогда на встрече американцев с Собчаком присутствовал Путин, а также нынешний глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Экс-посол США отметил, что тогда в США надеялись, что Собчак станет следующим президентом России.

"Сидя около Собчака, вы не производите никаких впечатлений, извините. И Путин не виноват, просто он помощник [Собчака], он сидит спокойно. Здесь никаких впечатлений, надо сказать честно", – объяснил Макфол.

По его словам, "Сечин был иначе".

"Когда Путин стал президентом, меня спрашивали, я сказал: "Я с ним встречался". Если я должен назвать тысячи людей, которые могли бы стать следующим президентом, то есть именно в 1990 году, он не был бы в этом списке", – заявил Макфол.

Американский дипломат подчеркнул, что избрание Путина главой государства вызвало у него "очень большое удивление".