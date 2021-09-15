"Очень мудро". Экс-посол США в РФ Макфол рассказал об отказе Навального от встречи с ним

"Встречи с оппозиционерами всегда были их желанием, мы никогда не стимулировали их. А один конкретный лидер, который сейчас сидит в тюрьме, – Алексей Навальный – отказался встретиться со мной. Я ни разу, ни разу не встречался с Алексеем Навальным, будучи послом США", – подчеркнул дипломат.

Он рассказал, что "случайно столкнулся" с Навальным и "поговорили секунд 30" на обеде по случаю 20-летия The Moscow Times (издание основано в 1992 году).

"Причина ясна – Алексей Навальный осознавал, очень мудро, что не в его политических интересах встречаться с американским послом, потому что это было бы использовано кремлевскими пропагандистами", – объяснил Макфол.

"Дождь" отмечает, что после вступления Макфола в должность посла в России он встречался с такими оппозиционерами из РФ, как Борис Немцов, Илья Пономарев, Владимир Рыжков и Сергей Митрохин.

Макфол рассказал, что в свое время американские дипломаты встречались с рядом российских оппозиционеров так же, как бывший президент России Дмитрий Медведев и на тот момент посол РФ в США Сергей Кисляк – с оппозицией в Соединенных Штатах.