Зеленский ответил на угрозы Лукашенко прекратить поставки энергоресурсов

"Недавно один человек из Беларуси заявил, что если будет эскалация со стороны России, то они сразу прекратят поставки в Украину энергоресурсов. Человек сказал эти слова. Как мы должны на это реагировать? Как я отреагировал? Попросил предоставить мне статистику товарооборота между Украиной и Беларусью. У нас товарооборот 6 млрд. Из них 1,5 млрд экспортирует Украина, 4,5 млрд – Беларусь в Украину", – заявил Зеленский.

При этом он добавил, что Украина также может прекратить поставки энергоресурсов со своей стороны.

"Если страны начинают ограничивать торговлю друг с другом, кто от этого страдает? Точно пострадают просто люди. Если есть желание в каменный век перейти, можем сделать так: что-то запретит Украина, что-то запретит Беларусь", – добавил украинский президент.