Зеленский ответил на угрозы Лукашенко прекратить поставки энергоресурсов

"Недавно один человек из Беларуси заявил, что если будет эскалация со стороны России, то они сразу прекратят поставки в Украину энергоресурсов. Человек сказал эти слова. Как мы должны на это реагировать? Как я отреагировал? Попросил предоставить мне статистику товарооборота между Украиной и Беларусью. У нас товарооборот 6 млрд. Из них 1,5 млрд экспортирует Украина, 4,5 млрд – Беларусь в Украину", – заявил Зеленский.
При этом он добавил, что Украина также может прекратить поставки энергоресурсов со своей стороны.
"Если страны начинают ограничивать торговлю друг с другом, кто от этого страдает? Точно пострадают просто люди. Если есть желание в каменный век перейти, можем сделать так: что-то запретит Украина, что-то запретит Беларусь", – добавил украинский президент.
6 февраля Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву заявил, что Украина зависит от поставок электроэнергии из Беларуси и, в случае необходимости, он может отключить ее.
"Я уже сказал публично недавно, когда украинец мне задал вопрос на "Большом разговоре". Ребята, вы будете безумцами, если вы столкнетесь с Россией. И мы будем не с вами. Это означает, что мы отрежем всякие поставки не только ГСМ (горюче-смазочных материалов. – "ГОРДОН") с Россией вместе. И электричество", – заявил он.