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ПОЛИТИКА

Беларусь направила ноту протеста Украине из-за замены флага в Днепре. Филатов отреагировал

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Филатов: Молодежь может вешать у мэрии любые флаги, какие захочет. Хоть радужные
Филатов: Молодежь может вешать у мэрии любые флаги, какие захочет. Хоть радужные
Фото: Дніпровська міська рада / Facebook

10 февраля посольство Беларуси в Киеве направило в Министерство иностранных дел Украины ноту, в которой заявлен протест по поводу замены возле горсовета Днепра официального флага Беларуси на исторический. Об этом написала пресс-служба посольства.

"Белорусская сторона рассматривает произошедшее как циничное проявление недружественного отношения к суверенной белорусской нации и акт государственного вандализма со стороны властей Украины, грубейшим образом нарушающий основополагающие принципы международного права", – отметили в релизе.

Посольство потребовало вернуть официальный флаг Беларуси на аллею у входа в мэрию Днепра, извиниться и провести расследование "по факту осквернения официальных символов иностранного государства".

Городской голова Днепра Борис Филатов 10 февраля на своей странице в Facebook ответил белорусским дипломатам.

"Мы живем в свободной стране, понимаете? У нас каждый гражданин может выйти к мэрии с плакатом: "Боря, когда ты уже сдохнешь?" И ему за это ничего не будет. Его не побьют палкой омоновцы и его не посадят в камеру. Да, безусловно, Боре такие плакаты могут не нравиться, но демократия Боре нравится больше. Поэтому когда местная молодежь за бюджет участия установила у мэрии флагштоки с флагами национальных общин, то она имеет право эти флаги менять так, как ей заблагорассудится", – заявил мэр.

Он добавил, что в Украине бело-красно-белый флаг не запрещен, поэтому "молодежь может вешать у мэрии любые флаги, какие захочет. Хоть радужные".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4852921514789707&id=100002157183088

9 февраля Филатов сообщил, что в Днепре на Аллее многонационального города, открытой в 2019 году, сменили официальный белорусский флаг на бело-красно-белый. Поводом для такой замены стали антиукраинские заявления Александра Лукашенко, считающего себя президентом Беларуси.

Контекст:

Отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Лукашенко – избранным президентом страны. Также Киев выражал поддержку белорусским протестующим, которые проводили массовые акции против фальсификаций на выборах.

С 26 мая 2021 года – из-за принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующего задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги – Украина решила прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретила белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.

В начале июля Лукашенко потребовал полностью перекрыть границу с Украиной, заявив, что из Украины "поступает огромное количество оружия". Он называл курс Украины "дополнительной угрозой" и обвинял власти страны в проведении "политики конфронтации".

На фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной Лукашенко заявил, что армия Беларуси будет действовать "точно так, как российская", в случае эскалации на Донбассе и допустил нанесение "ракетного удара и не только" по Украине.

В интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву Лукашенко заявлял, что в случае войны с Украиной страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) справятся за "три-четыре дня", а также что признает оккупированный Россией Крым российским, когда его об этом попросит президент РФ Владимир Путин.

Теги: Украина, Беларусь, посольство, Борис Филатов, демократия, Днепр, флаг, молодежь, дипломаты, мэр
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