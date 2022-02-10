Беларусь направила ноту протеста Украине из-за замены флага в Днепре. Филатов отреагировал

"Белорусская сторона рассматривает произошедшее как циничное проявление недружественного отношения к суверенной белорусской нации и акт государственного вандализма со стороны властей Украины, грубейшим образом нарушающий основополагающие принципы международного права", – отметили в релизе.

Посольство потребовало вернуть официальный флаг Беларуси на аллею у входа в мэрию Днепра, извиниться и провести расследование "по факту осквернения официальных символов иностранного государства".

Городской голова Днепра Борис Филатов 10 февраля на своей странице в Facebook ответил белорусским дипломатам.

"Мы живем в свободной стране, понимаете? У нас каждый гражданин может выйти к мэрии с плакатом: "Боря, когда ты уже сдохнешь?" И ему за это ничего не будет. Его не побьют палкой омоновцы и его не посадят в камеру. Да, безусловно, Боре такие плакаты могут не нравиться, но демократия Боре нравится больше. Поэтому когда местная молодежь за бюджет участия установила у мэрии флагштоки с флагами национальных общин, то она имеет право эти флаги менять так, как ей заблагорассудится", – заявил мэр.

Он добавил, что в Украине бело-красно-белый флаг не запрещен, поэтому "молодежь может вешать у мэрии любые флаги, какие захочет. Хоть радужные".

9 февраля Филатов сообщил, что в Днепре на Аллее многонационального города, открытой в 2019 году, сменили официальный белорусский флаг на бело-красно-белый. Поводом для такой замены стали антиукраинские заявления Александра Лукашенко, считающего себя президентом Беларуси.