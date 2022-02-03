"Стал культовым местом для самоубийц". В Днепре снесут отель, который не могли достроить 47 лет

Трезубец, нарсованный в 2014 году на здании волонтерами, перед сносом закрасят Фото: wikipedia.org

"С 1975 года этот ужас стоял немым укором и стал культовым местом для самоубийц. Ни при каких властях, ни при каких режимах, ни при каких президентах с мэрами, проблема "Паруса" не решалась. Ни при СССР, ни при независимой Украине", – написал мэр.

Он добавил, что многие "аферисты-застройщики хотели подхарчеваться на этом жирном месте".

"Как только они ни пытались меня соблазнить… Мы, только мы, вернули "Парус" в город, и в ближайшее время его снесем. Подробности чуть позже", – подчеркнул Филатов.

Мэр также пообещал, что трезубец, нарсованный в 2014 году на здании волонтерами, перед сносом закрасят. На вопрос о том, что будет на месте здания, Филатов ответил в комментариях к своему посту, что будет объявлен конкурс.

"Место знаковое и очень жирное. Единственное, что на сейчас понятно, что: а) здание будет общественное, б) будет продолжена реконструкция набережной", – отметил городской голова.