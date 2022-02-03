"Икона хипстеров и урбанистов". Архитектурное бюро Zaha Hadid проектирует станции метро в Днепре

Главный архитектор проекта – одесситка Евгения Позигун, которая с 2009 года работает в Zaha Hadid Architects Фото: zaha-hadid.com

Проект начался в 2021 году и должен быть завершен в 2025-м.

"Станции, спроектированные Zaha Hadid Architects, свяжут жителей, предприятия, культурные и академические учреждения восточных районов Днепра с центром города и железнодорожным вокзалом Днепр-Главный, – отметили на сайте.

Фото: zaha-hadid.com

Главным архитектором проекта является одесситка Евгения Позигун, которая с 2009 года работает в британском архитектурном бюро, написал сайт "Хмарочос".

Мэр Днепра Борис Филатов 3 февраля прокомментировал в Facebook сотрудничество города с архитектурным бюро.

"Британское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects, икона хипстеров и урбанистов, теперь уже официально заявило, что представит эскизы дизайна трех станций днепровского метро на Всемирной выставке архитекторов", – написал городской голова.