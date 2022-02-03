"Икона хипстеров и урбанистов". Архитектурное бюро Zaha Hadid проектирует станции метро в Днепре

Проект начался в 2021 году и должен быть завершен в 2025-м.
"Станции, спроектированные Zaha Hadid Architects, свяжут жителей, предприятия, культурные и академические учреждения восточных районов Днепра с центром города и железнодорожным вокзалом Днепр-Главный, – отметили на сайте.
Главным архитектором проекта является одесситка Евгения Позигун, которая с 2009 года работает в британском архитектурном бюро, написал сайт "Хмарочос".
Мэр Днепра Борис Филатов 3 февраля прокомментировал в Facebook сотрудничество города с архитектурным бюро.
"Британское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects, икона хипстеров и урбанистов, теперь уже официально заявило, что представит эскизы дизайна трех станций днепровского метро на Всемирной выставке архитекторов", – написал городской голова.
Метро в Днепре строилось с 1981-го по 1995 год и состоит из шести станций, это самый короткий подземный маршрут в Европе, пишет "Хмарочос". Строительство было возобновлено в 2017 году. Филатов подписал договор с Zaha Hadid Architects в сентябре 2018 года. После открытия трех новых станций общая протяженность линии достигнет 11 км. Строительство кредитуют Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.