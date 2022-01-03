В Днепре во время катания на санках разбились отец и дочь

В парке установлены предупредительные таблички о том, что съезжать по склонам нельзя Фото: pixabay.com

Несчастный случай произошел около 20.30. Cъезжая с горки, мужчина сильно ударился головой об электроопору и умер. Девочка получила тупую травму живота, ребенок находится в областной детской больнице.

По информации журналистов, сотрудники парка предупреждают посетителей, что по склонам нельзя спускаться на санках. В парке установлены предупредительные таблички.

В департаменте парков и рекреаций Днепровского горсовета сайту "Наше місто" рассказали, что мужчина был на прогулке с женой и дочерью.

"На санках спускался с одного из склонов парка, в дальней его части. Врезался в дерево... На место сразу прибыли руководитель парка, медики и полиция. Травмированного мужчину на носилках забрала бригада медиков. Полиция зафиксировала инцидент", – сообщили в пресс-службе департамента.