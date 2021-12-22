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В Днепре 14-летняя девочка вколола себе в губы косметическое масло. Ей сделали три операции

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Врач предостерег украинок от опасных экспериментов, процедуру должен выполнять специалист
Врач предостерег украинок от опасных экспериментов, процедуру должен выполнять специалист
Фото: depositphotos.com

В Днепре школьница, которая мечтала о пухлых губах, сделала себе инъекцию косметическим маслом. Об этом 21 декабря сообщил телеканал "1+1".

14-летняя девочка рассказала, что ее одноклассницы посещали салоны на инъекции красоты, где процедуры стоят от 3 тыс. грн. Она хотела сэкономить, нашла в интернете инструкцию, как увеличить губы в домашних условиях и сделала укол в губу. Уже через час после инъекции губа начала отекать. Родители сразу отвезли подростка в больницу, где медики спасли девочке нижнюю губу – удалили масло под общим наркозом.

Школьница уже перенесла три операции, прием антибиотиков и многочисленные перевязки. Сколько продлится восстановление, медики не прогнозируют.

"Это может повлечь за собой некроз тканей и даже потерю части и даже всей губы. Потому что эти препараты для обработки кожи. А как они себя ведут в мышцах, в мягких тканях, до конца неизвестно", – сказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии больницы имени Руднева Тарас Погорелюк.

Девочка пьет из трубочки и ест перетертую еду, пока губа заживает.

"Сейчас она стала уже меньше. Раньше вообще висела. Хорошо, что верхнюю не уколола", – сказала журналистам Юлия.

Дерматолог Анастасия Хильченко предостерегла украинок от опасных экспериментов.

"Это процедура, которую должен выполнять специалист с высшим медицинским образованием, который прошел все обучение, очень хорошо знает анатомию и использует только сертифицированные препараты. Какие-то препараты мы вводим глубоко, другие поверхностно, нужно знать, какими иглами", – пояснила врач.

Теги: Украина, медицина, хирургия, журналисты, медики, антибиотики, подростки, операция, эксперимент, родители
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