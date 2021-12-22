В Закарпатской области 11-летняя девочка родила ребенка

Роды прошли 18 ноября, несовершеннолетней сделали кесарево сечение. Родился мальчик весом 2,5 кг и ростом 49 см, его назвали Шандор.

Девочку планировали отправить в Ужгородский городской роддом, где у медиков большая практика приема родов в особых случаях.

"Однако роды начались внезапно, ночью, и было принято решение не рисковать и не транспортировать роженицу в областной центр, а срочно проводить операцию", – рассказал Сагарда.

Ребенок находится под наблюдением неонатологов в областной детской больнице Мукачево Закарпатской области.

По информации журналистов, маму после родов перевели в инфекционное отделение, у нее выявили COVID-19. Заразиться она могла от родственников, которые ее навещали.

ТСН 21 декабря сообщила, что девочку уже выписали домой. Она забеременела от сожителя своей матери.