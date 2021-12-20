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В Филадельфии женщина родила в электромобиле Tesla, ехавшем в больницу на автопилоте

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Супруг, сидевший за рулем, имел возможность ухаживать за беременной женой во время схваток
Супруг, сидевший за рулем, имел возможность ухаживать за беременной женой во время схваток
Фото: depositphotos.com

В американском городе Филадельфия 33-летняя женщина родила ребенка в электромобиле Tesla, пока машина ехала на автопилоте в больницу. Об этом 15 декабря написало издание The Phildadelphia Inquirer.

Сообщается, что утром, в 8.30, Иран еще занималась домашними делами – стирала и готовила старшего сына в детсад. После того как ее муж Китинг усадил мальчика в авто, он решил вернуться к жене, чтобы проверить, как у нее дела. В это время у женщины отошли воды.

Иран убеждала мужа сперва завезти сына, а затем вернуться к ней. Но Китинг не согласился и сразу же повез жену в больницу с сыном на заднем сиденье. К тому времени схватки у Иран были настолько сильны, что она едва села в машину, пишет издание.

По дороге в больницу семья попала в пробку. Тогда Китинг поставил Tesla на автопилот, чтобы самому в это время ухаживать за женой.

"Она сжимала мою руку настолько сильно, что я почувствовал, будто она собиралась раздробить ее. Я сказал Иран: "Хорошо, сосредоточься на дыхании". Но это был совет и для меня. Мой адреналин зашкаливал", – рассказал мужчина.

Поездка в больницу заняла около 20 минут. Иран пришлось рожать в автомобиле. 

У входной двери больницы стоял педиатр, который, увидев пару, немедленно позвал медиков. Врачи обрезали пуповину и объявили, что девочка вполне здорова, сообщает The Phildadelphia Inquirer.

Иран рассказала, что пока она была с дочерью в больнице, к ней постоянно заходили медсестры, чтобы увидеть "женщину, которая родила в Tesla". Супруги даже думали назвать девочку Тесс в честь производителя электрокара, который им помог, однако остановились на имени Мэйв Лили.

Контекст:

Tesla Inc – американская автомобильная компания-стартап из Кремниевой долины, которая выпускает электромобили и компоненты к ним. Основатель компании Илон Маск – инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Он также является учредителем компаний SpaceX, PayPal, Neuralink и The Boring Company.

Теги: больница, Филадельфия, пробки, электромобиль, Tesla, врачи, автомобиль, муж, девочка
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