Не хотел платить €20 тыс. за ремонт. Разочарованный владелец Tesla взорвал авто с манекеном Илона Маска. Видео

"Когда я купил эту Tesla, первые 1500 км были великолепны, это была прекрасная машина. Потом появилось несколько кодов ошибок, я вызвал эвакуатор, чтобы отвезти авто в сервис. Почти месяц машина была в дилерской мастерской. После этого я получил звонок, что они ничего не могут поделать с моей машиной, единственным вариантом является замена аккумулятора. Мне сказали, что это будет стоить как минимум €20 тыс., а разрешение на работу необходимо запросить в компании Tesla", – рассказал владелец авто.

Для взрыва Томас и его друзья выбрали бывший карьер. Они должны были принять все меры безопасности, учитывая мощность взрывной волны, поскольку планировалось использовать 30 кг динамита. По плану фрагменты автомобиля должны были лететь в сторону скалы.

Во время подготовки к взрыву друзья Туомаса сбросили с вертолета манекен основателя американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, который посадили в автомобиль.

После взрыва владелец автомобиля ответил, что не испытывал такого удовольствия даже во время вождения Tesla.

"Никогда. Я, возможно, первый человек в мире, который подорвал Tesla. Возможно, я создал историю", – отметил он.

Сообщается, что владелец Tesla не просил о финансовой помощи для взрыва автомобиля, однако многие люди вызвались ему помочь, а сама операция была осуществлена с помощью добровольцев.

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Видео: Pommijätkät / You Tube