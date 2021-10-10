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Маск рассказал, когда выпустят первую Tesla европейского производства

Маск надеется получить зеленый свет на начало производства в течение ближайших недель
Маск надеется получить зеленый свет на начало производства в течение ближайших недель
Фото: EPA

Первые электрокары, которые будут выпускать на новой берлинской фабрике Tesla, должны сойти с производственной линии уже в следующем месяце. Такое заявление 9 октября сделал генеральный директор компании Илон Маск, сообщает агентство Reuters.

Маск надеется получить зеленый свет на начало производства в течение ближайших недель. Последняя консультация относительно беспокойства общественности по поводу этого завода заканчивается 14 октября, после чего министерство охраны природы Германии примет решение о возможности производства автомобилей.

Выступая на территории завода Маск рассказал, что объемы производства будут составлять 5 – 10 тыс. автомобилей в день, а к концу следующего года там будут производиться аккумуляторные батареи.

Как отмечает Reuters, некоторые местные жители и экологические организации недовольны подходом Маска, который, по их словам, идет вразрез с немецкой деловой культурой.

Министерство экономики в правительстве земли Бранденбург оценило шансы завода получить разрешение на работу в 95%.

Контекст:

Завод Tesla в 40 км от Берлина должен был заработать летом 2021 года. Перед началом строительства Gigafactory Tesla решила вырубить около 300 га леса, что вызвало недовольство среди местного населения. В результате местные экологи в декабре прошлого года добились приостановки строительства завода. В феврале суд разрешил Tesla продолжить вырубку леса.

Согласно планам компании, завод будет выпускать около 150 тыс. машин Tesla Model 3 и Model Y в год. В перспективе объем производства должен увеличиться до 500 тыс. авто в год.

Теги: Германия, электромобиль, Tesla, Илон Маск
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