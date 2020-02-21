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Суд разрешил Tesla продолжить вырубку леса под Берлином для строительства Gigafactory

Высший административный суд Берлина-Бранденбурга отклонил иск "Зеленой лиги Бранденбурга" и Ассоциации по ландшафтному управлению и охране видов в Баварии, которые требовали приостановить строительство первого в Европе завода компании Tesla по производству электромобилей.

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Для начала строительства Gigafactory нужно вырубить 91 га леса
Для начала строительства Gigafactory нужно вырубить 91 га леса
Фото: ЕРА

Высший административный суд Берлина-Бранденбурга разрешил американскому производителю электромобилей Tesla продолжить вырубку леса под Берлином для строительства первого в Европе завода Gigafactory. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Суд отклонил иск "Зеленой лиги Бранденбурга" и Ассоциации по ландшафтному управлению и охране видов в Баварии, которые требовали приостановить строительство.

Суд разрешил Tesla начать работы до официального разрешения.

Сообщается, что для начала строительства Gigafactory нужно вырубить 91 га леса.

Завод Tesla в 40 км от Берлина должен заработать с лета 2021 года. Согласно планам компании, там должно выпускаться около 150 тыс. машин Tesla Model 3 и Model Y в год. В перспективе объем производства должен увеличиться до 500 тыс. авто в год.

Перед началом строительства Gigafactory Tesla решила вырубить около 300 га леса, что вызвало недовольство среди местного населения.

Первый зарубежный завод Tesla запустила в Шанхае, где начала производство электромобиля Model 3. В июле 2018 года стало известно, что Tesla ведет переговоры с властями Германии и Нидерландов о строительстве своего первого завода в Европе.

Теги: Германия, экология, Берлин, строительство, электромобиль, Tesla, Высший административный суд, иск, суд
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