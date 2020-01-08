Маск станцевал в честь старта продаж первых китайских Tesla. Видео
7 января глава компании Tesla Илон Маск станцевал на церемонии, посвященной началу продаж в Китае собранных на заводе в Шанхае автомобилей Tesla Model 3. Машины стали первыми авто этой марки, выпущенными за пределами США. Автомобили получили первые 10 клиентов. Завод в Китае стоимостью $2 млрд построили за 357 дней, что является рекордом для мировых автопроизводителей в Китае. Маск заявил, что этот завод ждет большой успех, а также объявил, что на нем будут собираться и Tesla Model Y, спрос на которые "будет больше, чем на все остальные Tesla вместе взятые", сообщает Reuters.
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.