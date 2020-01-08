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Маск станцевал в честь старта продаж первых китайских Tesla. Видео

7 января глава компании Tesla Илон Маск станцевал на церемонии, посвященной началу продаж в Китае собранных на заводе в Шанхае автомобилей Tesla Model 3. Машины стали первыми авто этой марки, выпущенными за пределами США. Автомобили получили первые 10 клиентов. Завод в Китае стоимостью $2 млрд построили за 357 дней, что является рекордом для мировых автопроизводителей в Китае. Маск заявил, что этот завод ждет большой успех, а также объявил, что на нем будут собираться и Tesla Model Y, спрос на которые "будет больше, чем на все остальные Tesla вместе взятые", сообщает Reuters.

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Маск заявил, что завод в Шанхае ждет большой успех
Маск заявил, что завод в Шанхае ждет большой успех
Фото: ЕРА

 

видео

Видео: Bloomberg Markets and Finance / YouTube
Теги: США, Китай, автомобили, Шанхай, Tesla, Илон Маск, автомобиль
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