Маск анонсировал скорое создание полностью автономного автомобиля Tesla

Технология автономного вождения автомобиля пятого уровня появится в течение года, заявил глава компании Tesla Илон Маск.

О планах создать автомобиль с технологией полной автоматизации Маск сообщил в январе 2016 года Фото: ЕРА

Tesla близка к разработке автомобиля с технологией автономного вождения пятого уровня, заявил глава компании Илон Маск в видеообращении к ежегодной шанхайской Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Об этом сообщает Reuters.

По словам Маска, базовый функционал технологии пятого уровня будет готов уже в этом году.

Tesla также разрабатывает новые охладительные и терморегулирующие системы, которые позволят устанавливать более мощные компьютеры на беспилотные авто, добавил основатель компании.

Tesla Motors – американская автомобильная компания из Кремниевой долины, ориентированная на производство электромобилей. Названа в честь всемирно известного электротехника и физика Николы Теслы.

О планах создать автомобиль с технологией полной автоматизации Маск сообщил в январе 2016 года.