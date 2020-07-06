Раскупили за день. Илон Маск запустил в продажу красные шорты Tesla

Основатель американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск запустил в продажу красные атласные шорты, об этом он написал в Twitter 5 июля.
Шорты выпущены ограниченным тиражом, их стоимость, указанная на сайте Tesla, – $69,420. Спереди на шортах – фирменный логотип Tesla, а сзади – надпись S3XY.
Limited edition short shorts now available at https://t.co/5EmNcTBvJv— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020
По информации Busines Insider, Маск любит ссылаться на число 420.
"В 2018 году он уже попадал в скандал, пообещав выкупить акции Tesla по $420 за акцию. 28 июня он написал в Twitter: "69 дней после 4/20 снова, ха-ха", – пишет издание.
Надписи на шортах S3XY обозначают автомобили Tesla Model S, Model 3, Model X и Model Y, отмечает Busines Insider.
Красные шорты Tesla – шутка Маска над трейдерами, которые делали ставку на падение котировок компании.
"Наслаждайтесь исключительным комфортом после завершения торговой сессии", – отмечено в описании товара на сайте Tesla.
К вечеру 6 июля шорты были распроданы.
Tesla – производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии. Компания была основана в 2003 году, названа в честь электротехника и физика Николы Теслы.