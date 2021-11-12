В Днепре 42-летняя женщина с пороком сердца родила 15-го ребенка – врач

"Она встречает трудности с улыбкой. Александре 42 года, живет в Днепре на Западном. С трепетом ждет появления своего 15 малыша. Всю жизнь "работает" женой и мамой", – написал он, опубликовав фото рождения ребенка.

По словам медика, муж женщины "трудится на котельной в две смены, чтобы прокормить семью".

"У нее порок сердца, сильнейшие аллергические реакции. Бывали тяжелые осложнения", – написал Рыженко, отметив, что многодетная мать "традиционно желает рожать детей только в больнице Мечникова", и называет команду больницы своими близкими друзьями.

Врач подчеркнул, что женщина любит своего мужа, с радостью воспитывает детей и хочет, чтобы никто не помешал их счастью.