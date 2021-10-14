В Раде зарегистрировали законопроект о присвоении украинцам звания "Отец-герой"

Звание предлагают присваивать тем, у кого пять детей и больше Фото: pixabay.com

Авторами документа указаны 43 народных депутата, представляющих разные парламентские фракции и группы.

"Почетное звание "Отец-герой" присваивается мужчинам, которые воспитали пятерых и более детей, достигших восьмилетнего возраста, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке", – говорится в проекте закона.

Такое почетное звание, как и звание "Мать-героиня", предлагается присваивать "с учетом весомого личного вклада [...] в воспитание детей в семье, создание благоприятных условий для получения детьми образования, развитие их творческих способностей, формирование высоких духовных и моральных качеств".

В пояснительной записке указано, что звание "Отец-герой" необходимо для "обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во всех сферах жизнедеятельности общества", что является "важной задачей демократического государства".

По состоянию на 13 октября законопроект находится на рассмотрении комитетов Рады.