Многодетная мать из Хмельницкой области родила в 18-й раз

42-летняя многодетная мать Светлана Кухарчук родила здорового мальчика. Это были ее 18-е роды.



Многодетная мать из Хмельницкой области Светлана Кухарчук родила 18-го ребенка. Об этом Общественному рассказала заведующая отделением экстрагенитальной патологии беременных Хмельницкого областного перинатального центра Людмила Мельник 2 января.

По словам врача, это первые подобные роды в области.

Женщина родила здорового ребенка весом 4,15 килограмма, но 18-е роды имели определенные риски, сказала врач акушер-гинеколог послеродового отделения Анна Жолкевская. Мать ребенка кормит не грудью, а смесью, уточнила она.

За прошедший год в семье родилось двое детей – 1 января и 29 декабря, сказала Кухарчук.

"18-х родов не было, были перед этим 16-е роды. Если посчитать, она вышла замуж в 18 лет, сейчас ей 42, это она рожала почти каждый год", – прокомментировала Мельник.

Сына назвали Павлик, он 18-й ребенок в многодетной семье. Теперь она воспитывает 10 мальчиков и восемь девочек.