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После гибели пяти женщин в доме престарелых в Днепре полиция задержала двух человек

В полицию представители дома престарелых сообщили о смерти людей не сразу
В полицию представители дома престарелых сообщили о смерти людей не сразу
Фото: 056.ua

В связи с гибелью пяти женщин в результате пожара в частном доме престарелых в Центральном районе города Днепра задержаны два сотрудника этого заведения. Об этом 16 ноября проинформировала полиция Днепропетровской области.

"Полиция Днепра задержала администратора и санитарку дома престарелых, где погибли пять женщин", – говорится в сообщении.

Ранее было известно о задержании администратора дома престарелых.

В сюжете ТСН говорится со ссылкой на спасателей, что комната, в которой погибли люди, была плотно закрыта, в ней тлел матрас. Погибших обнаружила администратор, но в полицию о произошедшем сообщили только через несколько часов.

В управлении социальной защиты Днепра утверждают, что дом престарелых работал нелегально и не был внесен в реестр.

В результате пожара, который, по предварительной информации, произошел из-за короткого замыкания и возгорания электропроводки, погибли пять женщин в возрасте от 75 до 89 лет. Они могли отравиться угарным газом. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Теги: пожар, полиция, Днепр, задержание, дом престарелых, уголовное производство, погибшие
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