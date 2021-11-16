В Днепре из-за пожара в частном доме престарелых погибли пять человек – полиция

По данным полиции, в одной из комнат произошло короткое замыкание и загорелась электропроводка Скриншот: dp.npu.gov.ua

"Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружены погибшие, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки. Женщины могли отравиться угарным газом", – говорится в сообщении.

Тела погибших направили на проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы точно выяснить причины смерти.

Задержан администратор дома престарелых. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи – до восьми лет лишения свободы.