В Днепре из-за пожара в частном доме престарелых погибли пять человек – полиция

"Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружены погибшие, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки. Женщины могли отравиться угарным газом", – говорится в сообщении.
Тела погибших направили на проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы точно выяснить причины смерти.
Задержан администратор дома престарелых. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи – до восьми лет лишения свободы.
В Украине с начала 2021 года на пожарах погибли 1377 человек, сообщили 10 ноября в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
В Харькове 21 января в двухэтажном доме престарелых произошел пожар. По информации Министерства внутренних дел, в доме находилось 33 человека. Сразу после пожара сообщали о 15 погибших, а вскоре стало известно об еще одном погибшем – он умер в больнице из-за пережитого стресса.
По данным полиции, пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.
Под стражу отправили арендатора здания Вячеслава Кравченко и его жену Ольгу, которая была директором пансионата, а также владельца здания Славика Акопяна. Четвертый арестованный – 34-летний администратор заведения Игорь Мирончук.
Пожар в доме престарелых произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности, заявил 24 февраля министр развития общин и территории Алексей Чернышов.
7 сентября суд начал рассматривать дело по существу.