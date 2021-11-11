В Киеве горело здание СТО, сотрудник станции получил ожоги лица – ГСЧС

Во время тушения пожара обвалилась крыша, где хранились автомобильные шины Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві / Facebook

Информацию о пожаре в Голосеевском районе столицы спасатели получили в 20.19.

"По прибытии на место было установлено, что возгорание произошло в двухэтажном здании СТО. Из-за того, что ближайший источник водоснабжения находится [на расстоянии] более 1,5 км, были организованы прокладка дополнительных магистральных линий и подвоз воды. В 22.05 пожар был локализован на площади 200 м², в 22.58 – ликвидирован", – рассказали в ГПСУ.

Во время тушения пожара обвалилась крыша, где хранились автомобильные шины. К ликвидации чрезвычайного происшествия были привлечены 11 единиц техники и 47 пожарных.

К медикам обратился сотрудник СТО, пытавшийся потушить пожар до приезда спасателей.

"С признаками отравления продуктами горения и ожогами лица 25% мужчина был госпитализирован", – добавили в пресс-службе.