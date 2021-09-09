Заявили иски от 200 тыс. грн до 4 млн грн. В Харькове суд начал слушания по делу о пожаре в доме престарелых

"Мы начали слушать дело по существу. Осуществляется допрос потерпевших. Из 13 пострадавших иск обвиняемым предъявили трое пострадавших, а также ГСЧС", – рассказал представитель двух потерпевших Игорь Нагорный.
По его словам, пострадавшие заявили иски от 200 тыс. грн до 4 млн грн.
"От ГСЧС, насколько мне известно, 137 тыс. грн – требуют возместить траты во время тушения пожара", – сказал адвокат.
Он отметил, что у пострадавших нет желания посещать судебные заседания.
"По-моему мнению, все пострадавшие понимают степень вины обвиняемых. Один из них высказался, что это несчастный случай. Когда я спрашиваю, почему это несчастный случай, человек отвечает, что это же виноват обогреватель. На самом деле там было нарушение правил пожарной безопасности", – заявил защитник.
Нагорный добавил, что пострадавшие, которых представляет он, настаивают на том, что четверо фигурантов дела должны понести наказание. По его словам, сейчас обвиняемые, которые находятся под стражей, не признают своей вины.
Следующее заседание суда состоится 7 октября, на нем допросят свидетелей.
В Харькове 21 января в двухэтажном доме престарелых произошел пожар. По информации Министерства внутренних дел, в доме находилось 33 человека. Сразу после пожара сообщали о 15 погибших, а вскоре стало известно об еще одном погибшем – он умер в больнице из-за пережитого стресса.
По данным полиции, пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.
По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 (нарушение требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Государственное бюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Следователи проверяют три версии причин пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.
Под стражу отправили арендатора здания Вячеслава Кравченко и его жену Ольгу, которая была директором пансионата, а также владельца здания Славика Акопяна. Четвертый арестованный – 34-летний администратор заведения Игорь Мирончук.
Пожар в доме престарелых произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности. Об этом 24 февраля заявил министр развития общин и территории Алексей Чернышов.