Пожар в доме престарелых в Харькове. Тело одной из погибших все еще не идентифицировали

Тела 14 погибших в результате пожара в харьковском доме престарелых идентифицировали, родственников еще одой погибшей продолжают искать.

Личность одной из погибших в результате пожара в доме престарелых в Харькове все еще не идентифицировали. Об этом на заседании Кабинета Министров Украины сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Продолжается проведение розыскных мероприятий по установлению ее родственников", – сообщил Чернышов.

Тела остальных 14 погибших идентифицированы, их родственники получили свидетельства о смерти и разрешения на захоронение.

Также министр сообщил, что 13 из 15 погибших в пожаре уже похоронили. Оплатили организацию похорон средствами бюджета Харькова, на них выделили 172 тыс. грн.

Кроме того, было принято решение выделить каждой семье погибших и каждому пострадавшему в пожаре по 10 тыс. грн компенсации, добавил Чернышов, эти средства выплатят после сессии облсовета, которая состоится 4 марта.

В Харькове 21 января в двухэтажном доме престарелых произошел пожар. По информации Министерства внутренних дел, в доме находилось 33 человека. Сразу после пожара сообщали о 15 погибших.

По данным полиции, пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.