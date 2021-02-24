Стала известна официальная причина пожара в доме престарелых в Харькове

В харьковском доме престарелых, где в январе вспыхнул пожар, не была обустроена система противопожарной защиты, сообщил министр развития общин и территории Алексей Чернышов.

Пожар в доме престарелых в Харькове произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности. Об этом на заседании Кабинета Министров Украины сообщил министр развития общин и территории Алексей Чернышов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Вероятной причиной пожара является действие источника зажигания электрического происхождения. Очаг возгорания возник на втором этаже здания. В частности, во время осмотра места происшествия обнаружено поврежденные электрические кабеля и то, что во время возгорания был включен электрообогреватель, что, вероятно, привело к нагрузке электросети", – отметил министр.

Он также сообщил, что в здании не была обустроена система противопожарной защиты, ответственность за это возлагается на владельцев здания. Досудебное расследование дела продолжается.

"Основными причинами возникновения чрезвычайной ситуации стали грубое и сознательное нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, а также подключение к зданию электро- и газоснабжения без получения специальных разрешений", – отметил министр.

Также, по его словам, предпосылками, которые способствовали возникновению пожара, стали:

отсутствие лицензирования в сфере предоставления соцуслуг;

отсутствие контроля в сфере предоставления соцуслуг;

отсутствие на законодательном уровне порядка прекращения деятельности учреждений, не отвечающих критериям;

сложный порядок получения соцуслуг, большое количество документов, процедурных действий, и тому подобное.

В Харькове 21 января в двухэтажном доме престарелых произошел пожар. По информации Министерства внутренних дел, в доме находилось 33 человека. Сразу после пожара сообщали о 15 погибших, а вскоре стало известно об еще одном погибшем – он умер в больнице из-за пережитого стресса.

По данным полиции, пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.