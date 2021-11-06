Бывшему главврачу больницы, где в феврале погибли люди из-за пожара, сообщили о подозрении – полиция

Бывшего главврача подозревают по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный вред в особо крупном размере или другие тяжкие последствия) и по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, если оно повлекло за собой гибель людей или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

"В настоящее время подозреваемый уклоняется от следствия, в связи с чем полиция принимает меры по его розыску", – сообщили в полиции.

