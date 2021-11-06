Бывшему главврачу больницы, где в феврале погибли люди из-за пожара, сообщили о подозрении – полиция

Бывшего главврача подозревают по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный вред в особо крупном размере или другие тяжкие последствия) и по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, если оно повлекло за собой гибель людей или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса.
"В настоящее время подозреваемый уклоняется от следствия, в связи с чем полиция принимает меры по его розыску", – сообщили в полиции.
В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар, в результате которого погибло четыре человека. Среди причин пожара рассматривался взрыв аппарата искусственной вентиляции легких. Правоохранители не исключали и поджог.
В связи с пожаром было открыто уголовное производство. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что трое из четверых погибших находились на аппарате ИВЛ, а четвертая жертва – 26-летняя анестезиолог Ольга Глыва.
5 февраля правоохранители сообщили о подозрении работнику хозяйственно-обслуживающего отдела инфекционной больницы.
Официальные причины пожара до сих пор не объявлены, но, по данным журналистского расследования, эксперты ГСЧС предварительно указали две возможные причины пожара. Первая – короткое замыкание, механическое повреждение изоляции кабелей или токовая перегрузка в результате большого количества аппаратуры и малого количества розеток, вторая – самовозгорание из-за разгерметизации системы и утечка кислорода.
Заведующий реанимационным отделением больницы Владимир Черкасский заявлял, что смертельный пожар произошел в связи с тем, что не были соблюдены технические требования обращения с кислородом, пишет "Сайт города Запорожья" . В частности, отделение работало в помещениях, где не функционировала приточно-вытяжная вентиляция.
Главврача больницы Владимира Шинкаренко Запорожский облсовет уволил 29 июля.