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Бывшему главврачу больницы, где в феврале погибли люди из-за пожара, сообщили о подозрении – полиция

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Полиция сообщила бывшему главврачу о подозрении
Полиция сообщила бывшему главврачу о подозрении
Фото: Поліція Запорізької області / Facebook

Бывшему главврачу Запорожской областной инфекционной клинической больницы, где в феврале произошел пожар, объявили о подозрении. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба областной полиции.

Бывшего главврача подозревают по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный вред в особо крупном размере или другие тяжкие последствия) и по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, если оно повлекло за собой гибель людей или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

"В настоящее время подозреваемый уклоняется от следствия, в связи с чем полиция принимает меры по его розыску", – сообщили в полиции.

Контекст:

В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар, в результате которого погибло четыре человека. Среди причин пожара рассматривался взрыв аппарата искусственной вентиляции легких. Правоохранители не исключали и поджог.

В связи с пожаром было открыто уголовное производство. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что трое из четверых погибших находились на аппарате ИВЛ, а четвертая жертва – 26-летняя анестезиолог Ольга Глыва.

5 февраля правоохранители сообщили о подозрении работнику хозяйственно-обслуживающего отдела инфекционной больницы.

Официальные причины пожара до сих пор не объявлены, но, по данным журналистского расследования, эксперты ГСЧС предварительно указали две возможные причины пожара. Первая – короткое замыкание, механическое повреждение изоляции кабелей или токовая перегрузка в результате большого количества аппаратуры и малого количества розеток, вторая – самовозгорание из-за разгерметизации системы и утечка кислорода.

Заведующий реанимационным отделением больницы Владимир Черкасский заявлял, что смертельный пожар произошел в связи с тем, что не были соблюдены технические требования обращения с кислородом, пишет "Сайт города Запорожья" . В частности, отделение работало в помещениях, где не функционировала приточно-вытяжная вентиляция.

Главврача больницы Владимира Шинкаренко Запорожский облсовет уволил 29 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: пожар, больница, подозрение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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