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Запорожский облсовет уволил главврача больницы, где в феврале погибли люди из-за пожара – за другие нарушения

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Уволенному главврачу слова на сессии облсовета не дали, обвинения в завышенных зарплатах он отрицает
Уволенному главврачу слова на сессии облсовета не дали, обвинения в завышенных зарплатах он отрицает
Фото: 061.ua

Запорожский областной совет 29 июля уволил Владимира Шинкаренко, руководителя Запорожской областной инфекционной клинической больницы, где в результате пожара в феврале погибло четыре человека. Об этом пишут местные издания "Сайт города Запорожья" и "Depo.Запорожье".

Поводом для досрочного разрыва и увольнения Шинкаренко с должности главврача послужили не результаты служебного расследования пожара, которое еще не завершено, а выявленные финансовые нарушения.

По распоряжению главы Запорожского облсовета, в больнице провели проверки, которые показали нарушения при ведении бухгалтерского учета, завышение зарплат администрацией медучреждения, несвоевременную выплату зарплаты интернам в сентябре 2020 года, отсутствие контроля по договорам аренды, а также безосновательное начисление надбавок коллективу в "ковидный" период на 566 тыс. грн. 

Голосованию предшествовало выступление Анастасии Глывы – матери погибшей во время пожара врача Ольги Глывы. Женщина с трибуны обвинила руководство больницы в плохой организации работы и нагрузках, которые из-за этого испытывали медицинские работники. "Господин Шинкаренко говорит, что это несчастный случай. Простите, несчастный случай – когда подскользнулся и руку сломал на скользком полу в отделении. Пусть это несчастный случай, но сколько там недостатков, очень грубых недостатков, которые привели к этому несчастному случаю. На ваших руках, господин Шинкаренко, смерть четырех человек", – заявила женщина.

Адвокат главврача Станислав Гришин считает, что на данном этапе оснований для увольнения нет: служебное расследование не закончено, а самого Шинкаренко не уведомляли о проекте решения и не просили у него пояснений.

Отстраненный руководитель несколько раз обращался к депутатскому корпусу с просьбой предоставить ему слово и дать возможность объясниться за трибуной, но такой возможности ему не дали.

"Сайт города Запорожья" приводит его комментарий – Шинкаренко отрицает обвинения в получении завышенной зарплаты. В декларации Шинкаренко за 2020 год указано, что его зарплата как директора и по совместительству врача составляла 54 тыс. грн в месяц.

"Можно же взять мою декларацию и первичную документацию и сравнить, я хотел бы увидеть эти 150 тыс. грн зарплаты моей, о которой они говорят. Это ложь. Такой суммы никогда не было. Ни одна бухгалтерия не может начислять зарплату без официальных документов. Начисления всему персоналу проводились по представлению медицинского директора и заведующего. Я отдал восемь лет своей жизни и здоровья этой больнице", – заявил Шинкаренко. 

По его словам, за период, когда он был отстранен от работы, в больнице проводились закупки, которые не соответствуют действующему законодательству.

В июне Октябрьский районный суд отменил решение Запорожского областного совета об отстранении Шинкаренко от должности на время служебного расследования, сообщал адвокат. В настоящее время дело передано на апелляцию.

Контекст:

В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар, в результате которого погибло четыре человека. Среди причин пожара рассматривался взрыв аппарата искусственной вентиляции легких. Правоохранители не исключали и поджог.

В связи с пожаром было открыто уголовное производство. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что трое из четверых погибших находились на аппарате ИВЛ, а четвертая жертва – 26-летняя анестезиолог Ольга Глыва.

5 февраля правоохранители сообщили о подозрении работнику хозяйственно-обслуживающего отдела инфекционной больницы.

Официальные причины пожара до сих пор не объявлены, но, по данным журналистского расследования, эксперты ГСЧС предварительно указали две возможные причины пожара. Первая – короткое замыкание, механическое повреждение изоляции кабелей или токовая перегрузка в результате большого количества аппаратуры и малого количества розеток, вторая – самовозгорание из-за разгерметизации системы и утечка кислорода.

Заведующий реанимационным отделением больницы Владимир Черкасский заявлял, что смертельный пожар произошел в связи с тем, что не были соблюдены технические требования обращения с кислородом, пишет "Сайт города Запорожья" . В частности, отделение работало в помещениях, где не функционировала приточно-вытяжная вентиляция.

Шинкаренко отметил, что до трагедии больница не единожды обращалась к областному совету относительно канализации, пожарной сигнализации, медицинского оборудования, но финансирования не получила. "Должен сказать, что в отделении, которое открыли в мое отсутствие, точно так же нет вентиляции и всего того, чего не было в том отделении, где произошел пожар", – добавил он. 

Теги: Запорожье, медицина, пожар, зарплата, больница, расследование, документы, финансы, облсовет, увольнение, проверки, врач
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