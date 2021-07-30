Запорожский облсовет уволил главврача больницы, где в феврале погибли люди из-за пожара – за другие нарушения

Поводом для досрочного разрыва и увольнения Шинкаренко с должности главврача послужили не результаты служебного расследования пожара, которое еще не завершено, а выявленные финансовые нарушения.

По распоряжению главы Запорожского облсовета, в больнице провели проверки, которые показали нарушения при ведении бухгалтерского учета, завышение зарплат администрацией медучреждения, несвоевременную выплату зарплаты интернам в сентябре 2020 года, отсутствие контроля по договорам аренды, а также безосновательное начисление надбавок коллективу в "ковидный" период на 566 тыс. грн.

Голосованию предшествовало выступление Анастасии Глывы – матери погибшей во время пожара врача Ольги Глывы. Женщина с трибуны обвинила руководство больницы в плохой организации работы и нагрузках, которые из-за этого испытывали медицинские работники. "Господин Шинкаренко говорит, что это несчастный случай. Простите, несчастный случай – когда подскользнулся и руку сломал на скользком полу в отделении. Пусть это несчастный случай, но сколько там недостатков, очень грубых недостатков, которые привели к этому несчастному случаю. На ваших руках, господин Шинкаренко, смерть четырех человек", – заявила женщина.

Адвокат главврача Станислав Гришин считает, что на данном этапе оснований для увольнения нет: служебное расследование не закончено, а самого Шинкаренко не уведомляли о проекте решения и не просили у него пояснений.

Отстраненный руководитель несколько раз обращался к депутатскому корпусу с просьбой предоставить ему слово и дать возможность объясниться за трибуной, но такой возможности ему не дали.

"Сайт города Запорожья" приводит его комментарий – Шинкаренко отрицает обвинения в получении завышенной зарплаты. В декларации Шинкаренко за 2020 год указано, что его зарплата как директора и по совместительству врача составляла 54 тыс. грн в месяц.

"Можно же взять мою декларацию и первичную документацию и сравнить, я хотел бы увидеть эти 150 тыс. грн зарплаты моей, о которой они говорят. Это ложь. Такой суммы никогда не было. Ни одна бухгалтерия не может начислять зарплату без официальных документов. Начисления всему персоналу проводились по представлению медицинского директора и заведующего. Я отдал восемь лет своей жизни и здоровья этой больнице", – заявил Шинкаренко.

По его словам, за период, когда он был отстранен от работы, в больнице проводились закупки, которые не соответствуют действующему законодательству.

В июне Октябрьский районный суд отменил решение Запорожского областного совета об отстранении Шинкаренко от должности на время служебного расследования, сообщал адвокат. В настоящее время дело передано на апелляцию.