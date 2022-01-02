В Днепре столкнулись три автомобиля, пострадали женщина и ребенок

Авария произошла днем на Запорожском шоссе. Прибыв на место вызова, спасатели увидели, что столкнулись три машины – Volkswagen Golf, Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan.
"В результате столкновения транспортное средство Volkswagen Golf, в котором находились женщина 1987 года рождения и ребенок, мальчик 2020 года рождения, опрокинулось на крышу", – говорится в сообщении.
Им помогли выбраться из машины свидетели происшествия еще до прибытия спасателей.
Как сообщается, пострадавшая с предварительным диагнозом "перелом ноги" доставлена в областную клиническую больницу имени Мечникова. Мальчик с предварительным диагнозом "травма головы" доставлен в Днепровскую областную детскую больницу.
Для ликвидации последствий аварии понадобилось восемь сотрудников ГСЧС
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.