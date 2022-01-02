В Днепре столкнулись три автомобиля, пострадали женщина и ребенок

Для ликвидации последствий аварии понадобилось восемь сотрудников ГСЧС Фото: dp.dsns.gov.ua

Авария произошла днем на Запорожском шоссе. Прибыв на место вызова, спасатели увидели, что столкнулись три машины – Volkswagen Golf, Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan.

"В результате столкновения транспортное средство Volkswagen Golf, в котором находились женщина 1987 года рождения и ребенок, мальчик 2020 года рождения, опрокинулось на крышу", – говорится в сообщении.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Им помогли выбраться из машины свидетели происшествия еще до прибытия спасателей.

Как сообщается, пострадавшая с предварительным диагнозом "перелом ноги" доставлена в областную клиническую больницу имени Мечникова. Мальчик с предварительным диагнозом "травма головы" доставлен в Днепровскую областную детскую больницу.

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Видео: Головне Управління / YouTube

Для ликвидации последствий аварии понадобилось восемь сотрудников ГСЧС

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.