В Харьковской области в ДТП погиб шестимесячный ребенок

На трассе между Изюмом и Чугуевом столкнулись Toyota и "Газель", после столкновения один из автомобилей задел фуру MAN. В результате аварии погиб шестимесячный ребенок, находившийся в Toyota.
По предварительной информации, ребенок лежал на заднем сидении автомобиля, без автокресла.
Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта рассказал, что за рулем Toyota находилась 34-летняя мать погибшей девочки.
У 51-летнего водителя "Газели" диагностировали ушиб грудной клетки и голени, он отказался от госпитализации. У водителя Toyota – перелом костей носа и ушиб челюсти, она находится в больнице скорой помощи.
Полиция Харьковской области уточнила, что за рулем авто находилась 42-летняя женщина. Ее ребенок находился на заднем сидении и не был пристегнут ремнями безопасности.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справилась с управлением, ее автомобиль выбросило на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с "Газелью", – отметили в пресс-службе.
4 марта в Украине вступило в силу постановление Кабинета Министров, которое обязывает водителей иметь специальные удерживающие системы для детей, рост которых меньше 145 см.
В 2020 году в Украине произошло более 4,4 тыс. дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 168 детей погибли и около 4 тыс. были травмированы. Сотрудники полиции составили более 2,6 тыс. административных постановлений за нарушения правил перевозки детей.