В Харьковской области в ДТП погиб шестимесячный ребенок

Мать погибшего ребенка с травмами костей носа и челюсти находится в больнице скорой помощи Фото: СТО Харьков | Автомобильный Харьков (Харків) / Telegram

На трассе между Изюмом и Чугуевом столкнулись Toyota и "Газель", после столкновения один из автомобилей задел фуру MAN. В результате аварии погиб шестимесячный ребенок, находившийся в Toyota.

По предварительной информации, ребенок лежал на заднем сидении автомобиля, без автокресла.

Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта рассказал, что за рулем Toyota находилась 34-летняя мать погибшей девочки.

У 51-летнего водителя "Газели" диагностировали ушиб грудной клетки и голени, он отказался от госпитализации. У водителя Toyota – перелом костей носа и ушиб челюсти, она находится в больнице скорой помощи.

Полиция Харьковской области уточнила, что за рулем авто находилась 42-летняя женщина. Ее ребенок находился на заднем сидении и не был пристегнут ремнями безопасности.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справилась с управлением, ее автомобиль выбросило на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с "Газелью", – отметили в пресс-службе.