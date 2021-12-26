Под Киевом произошло ДТП, после которого загорелось авто. Пострадала семья с двумя детьми

Информацию об аварии, в которой пострадала семья с двумя детьми, полиция получила около 14.00.

"По предварительным данным, произошло столкновение ВАЗ-2115 под управлением 32-летнего водителя и двигавшегося впереди BMW X5. В результате столкновения произошло возгорание ВАЗ", – рассказали правоохранители.

После аварии 32-летний водитель, а также его жена и двое несовершеннолетних детей – семи и девяти лет – получили травмы. Их доставили в больницу.

Полиция планирует дать правовую квалификацию инцидента.