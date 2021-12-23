В Херсонской области к девяти годам тюрьмы приговорили бывшего полицейского за ДТП, в котором погибла семья

Авария произошла в 2019 году Фото: kherson.gp.gov.ua

В аварии погибла семья: мужчина, женщина и их девятилетняя дочь.

"Трагедия произошла в июне 2019 года возле поселка Каланчак Скадовского района. Автомобиль BMW под управлением 29-летнего полицейского выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ 21099. Все пассажиры ВАЗа погибли, получив телесные повреждения, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Он должен будет также возместить родственникам погибших более 6 млн грн морального и материального ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу, бывший полицейский имеет право подать апелляцию.