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Болгария передала Украине гражданина Турции. Его подозревают в совершении ДТП, в результате которого погибла 11-летняя девочка

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ДТП с участием гражданина Турции произошло в 2019 году, он был за рулем Mercedes
ДТП с участием гражданина Турции произошло в 2019 году, он был за рулем Mercedes 
Фото: hm.npu.gov.ua

Болгария передала Украине гражданина Турции, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Хмельницком в октябре 2019 года. Об этом проинформировала пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры.

Тогда, в 2019 году, в результате аварии погибла 11-летняя девочка, которая стояла на тротуаре. По информации следствия, ДТП произошло по вине водителей двух транспортных средств – автомобиля Mercedes, которым управлял иностранец (ему тогда было 69 лет), и мотоцикла BMW под управлением жителя Хмельницкого. 

"Во время проезда перекрестка на разрешенный сигнал светофора и поворота водитель автомобиля не предоставил дорогу мотоциклисту, который вдвое превысил разрешенную скорость движения. Из-за нарушения скоростного режима житель Хмельницкого допустил столкновение с автомобилем. В результате этого мотоцикл отбросило на малолетнего пешехода", – говорится в сообщении прокуратуры. 

По информации правоохранителей, после ДТП гражданин Турции, скрываясь от следствия, уехал из Украины. 

Его объявили в международный розыск и задержали в Болгарии. Как сообщил Офис генпрокурора, Болгария разрешила экстрадицию подозреваемого и департамент международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора с привлечением каналов Интерпола обеспечил прием на территории Украины запрашиваемого лица. 

Действия гражданина Турции в полиции квалифицировали по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, после экстрадиции ему избрали меру пресечения, мужчина арестован. 

Фото: khmel.gp.gov.ua
Фото: khmel.gp.gov.ua

В отношении другого фигуранта дела о ДТП уже вынесен приговор – мотоциклиста лишили свободы на шесть лет с лишением права управлять транспортным средством на три года. Этот приговор сейчас сторона защиты оспаривает в апелляционной инстанции. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ДТП, Турция, Болгария, Хмельницкий, экстрадиция
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