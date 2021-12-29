Под Киевом "скорая" врезалась в электроопору. Пострадали два человека

Бетонный столб упал на машину в частном секторе Софиевской Борщаговки Фото: Патрульна поліція Київської області / Telegram

Авария произошла на улице Пушкина, бригада медиков ехала по вызову из Киева.

"Заезжая в частный сектор, водитель врезался в электроопору, после чего бетонный столб упал на машину. Травмы получили водитель и сидевший впереди медик", – отметили в посте.

По предварительной информации, оба получили легкие травмы. На месте ЧП работают спасатели, они разблокируют проезжую часть.

Из-за ДТП движение транспорта в обоих направлениях перекрыто, сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киевской области в Telegram.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.