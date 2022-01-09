"Броше очень повезло". В Днепре кот полчаса провел во включенной стиральной машине

У кота не открывались глаза из-за порошка, а изо рта пахло стиральным средством Фото: Ветеринарная клиника "На Рабочей" / Facebook

"Котик Броша очень любит спать в барабане стиральной машины. Там темно, уютно и тепло. И в последний раз там очень кстати оказалась собачья лежанка, которая требовала стирки. "Дополнительные комфортные условия", – наверное, подумал Броша и улегся спать в укромном местечке. Лежанка оказалась серого цвета, как и сам котик. Из-за этого хозяйка котика не заметила питомца и запустила "стиралку", – отметили в посте.

По словам ветеринаров, кот провел в стиральной машине около 30 минут, прежде чем хозяева услышали его крики.

"Представьте шок и ужас, когда понимаешь, что столь длительное время вместе с лежанкой стирался и кот. На удивление, при открытии машинки кот выбежал и пытался скрыться. Его поймали, высушили и сразу привезли к ветеринару", – сообщили в ветклинике.

Во время осмотра у Броши была низкая температура, хрипы в легких, а глаза у него не открывались из-за порошка. Изо рта пахло средством для стирки.

"Броше провели всю необходимую терапию. К счастью, его анализы были в норме, и в скором времени котик отправился домой. Сейчас он чувствует себя хорошо, активно бегает и прыгает по дому, с удовольствием кушает", – сказано в сообщении.

Ветеринары добавили, что столкнулись с таким не в первый раз, "но Броше очень повезло".