"Усатый шикардосик", "Пусть стол так же ломится от еды". Прославленный Бритни Спирс кот Степан показал, как встречает Новый год

На блог кота Степана подписано более 950 тыс. человек Фото: loveyoustepan / Instagram

Кот Степан позирует на фоне бутербродов с икрой и наполненного бокала.

"С наступающим 2022-м. Всех обнимаю. Всего вам самого доброго в новом году", – подписали фото хозяева Степана.



"Пусть стол так же ломится от еды и всегда будет что выпить! Успехов, ну и побольше видео от Степана", – прокомментировали новогодний пост поклонники кота.

"Усатый шикардосик", – восхитились снимками подписчики.

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