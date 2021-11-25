"У меня челюсть отвисла". "Степан, вы тронули сердечко поп-дивы". Спирс опубликовала в своем Instagram фото украинского кота-блогера

"Если я время от времени пропадаю, вы можете найти меня где-нибудь с этим котом", – написала артистка, отметив в публикации страницу кота-блогера.

"Бритни репостнула кота Степана. Что?" – отреагировали пользователи сети, оставив комментарий на русском языке.

"У меня челюсть отвисла с утра. Это, я считаю, мировое признание Степана", – написали подписчики певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Пользователи сети в микроблоге кота-блогера также обсуждают публикацию его снимка на Instagram-странице знаменитости.

"Сердечно поздравляю вас, Степан, с мировым признанием! Вы тронули сердечко мировой поп-дивы", – пишут поклонники кота.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Степан (@loveyoustepan)