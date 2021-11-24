Кот ворвался в эфир грузинского ток-шоу и стал звездой. Видео

Кот – питомец сотрудников телеканала, он появился в эфире, когда ведущий программы Давид Акубардия обсуждал с гостем политические темы, написал 22 ноября портал "Новости-Грузия".

Видео опубликовали мировые СМИ, в частности телекомпания Al Jazeera в Twitter. Оно набрало 53,2 тыс. просмотров. О курьезном случае с котом написала финская газета Helsingin Sanomat.

"Видео с нашим Какуцей попало в финские СМИ, его взяло агентство Reuters, наверное, будет и в других изданиях. В общем, Какуца стал суперзвездой", – сказала директор телекомпании Нино Джангирашвили.