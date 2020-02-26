В Стамбуле бездомная кошка не давала оркестру начать концерт
Накануне выступления симфонического оркестра в Стамбуле на сцене театра внезапно появилась бездомная кошка. В поисках ласки животное обошло почти всех музыкантов, заставив руководителя оркестра отложить начало концерта Amadeus Fan Club. Выступление музыкантов кошка слушала, сидя на краю сцены.
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