Кот из Одессы попал в Израиль в контейнере с конфетами

Экспедиторская компания Star Shine Shipping LTD доставила в Израиль контейнер с конфетами и одесским котом. Об этом компания сообщила 14 января в Facebook.
Кот выбежал из контейнера, когда его открыли в Израиле.
"Удивительно, но он выдержал три недели пути! Можем только догадываться, чем питался и где брал те капли воды, на которых прожил эти недели. При такой тяжелой дороге он живой", – отметили в посте.
В компании рассказали, что камеры наблюдения зафиксировали, что животное незаметно пробралось в контейнер с конфетами при загрузке.
"Сейчас маленький путешественник в хорошем состоянии. Это на личном контроле директора одесской экспедиторской компании Star Shine Shipping Александра Винника", – заверили экспедиторы.
"7 телеканалу" в компании рассказали, что это уникальный случай в их практике. Экспедиторы пояснили, что кот во время путешествия прогрызал коробки и питался конфетами.
Компания опубликовала на своей странице в Facebook видео, на котором Винник рассказал, что в контейнере были недешевые конфеты.
"Можно сказать, что на несколько тысяч долларов они попали", – сказал директор.
По его словам, израильская сторона заботится о коте, рассматриваются два варианта – возвращение его в Украину и "предоставление ему израильского гражданства".
"Было предложение назвать его Шансом. Вероятно, сейчас сложно долететь в Израиль и забрать его оттуда, но мы попробуем", – отметил Винник.