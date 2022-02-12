Увеличение налогов на добычу собственного газа ослабит Украину и ее экономику – Гройсман

Гройсман считает, что после повышения налогов ни один инвестор не будет вкладывать средства в разработку украинских месторождений Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

"Надо обезопасить власть от принятия глупых решений. Что делает украинская власть, понимая, что мы сейчас являемся пока энергетически зависимой страной? Они вдвое увеличивают налоги на добычу нового газа в Украине. Это означает, что с каждым годом будет падение добычи. Это пример глупых решений, которые ослабляют нашу страну и экономику", – сказал политик.

По его мнению, при таких условиях ни один инвестор не будет вкладывать средства в разработку украинских месторождений.

"Опять будем больше покупать за границей. Снова будут расти цены, налоги будут оставаться в Украине, украинские инвестиции будут остановлены", – отметил Гройсман.

По его словам, в 2019 году при его правительстве государственный "Нафтогаз" добывал 15,4 млрд м³ газа, а в 2021 году добыча упала до 13,7 млрд м³.

"Потому что в 2017 году нами были сделаны определенные шаги, которые позволили привлекать инвестиции в увеличение добычи газа", – добавил политик.