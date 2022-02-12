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Увеличение налогов на добычу собственного газа ослабит Украину и ее экономику – Гройсман

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Гройсман считает, что после повышения налогов ни один инвестор не будет вкладывать средства в разработку украинских месторождений
Гройсман считает, что после повышения налогов ни один инвестор не будет вкладывать средства в разработку украинских месторождений
Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

Намерение властей резко повысить налоги на добычу украинского газа приведет к увеличению импорта и ослабит как экономику страны, так и ее безопасность, считает бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом он заявил 11 февраля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Надо обезопасить власть от принятия глупых решений. Что делает украинская власть, понимая, что мы сейчас являемся пока энергетически зависимой страной? Они вдвое увеличивают налоги на добычу нового газа в Украине. Это означает, что с каждым годом будет падение добычи. Это пример глупых решений, которые ослабляют нашу страну и экономику", – сказал политик.

По его мнению, при таких условиях ни один инвестор не будет вкладывать средства в разработку украинских месторождений.

"Опять будем больше покупать за границей. Снова будут расти цены, налоги будут оставаться в Украине, украинские инвестиции будут остановлены", – отметил Гройсман.

По его словам, в 2019 году при его правительстве государственный "Нафтогаз" добывал 15,4 млрд м³ газа, а в 2021 году добыча упала до 13,7 млрд м³.

"Потому что в 2017 году нами были сделаны определенные шаги, которые позволили привлекать инвестиции в увеличение добычи газа", – добавил политик.

Контекст:

Нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев 9 февраля зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №7038 о повышении налога на добычу украинского природного газа.

"Главком" писал, что в документе идет речь о повышении ренты в три раза – с 14–29% до 54–69% в зависимости от скважины. Издание отмечало, что последнее повышение ренты на газ в 2014 году привело к падению добычи газа и росту импорта".

Теги: налоги, газ, Владимир Гройсман, НАК Нафтогаз, Даниил Гетманцев, Свобода слова Савика Шустера
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