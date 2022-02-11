Юристы Жеваго заявили, что будут требовать возврата газа, из-за которого прошли обыски у Коболева

Представители Жеваго заявили, что из собственности государства газ пытались передать мошенническим компаниям. Они утверждают, что "Укрэнергосбыт" была "мошенническим образом украдена у господина Жеваго и незаконным рейдерским образом с помощью "черных" нотариусов/регистраторов переоформлена на якобы нового владельца/бенефициара, прописанного в "ДНР/ЛНР".
Также они заявили, что "Фин-инвест" без помощи предыдущего руководства НАК "Нафтогаз Украины" не смогла бы "провернуть эту мошенническую схему".
"Мы благодарим правоохранительные органы, которые наконец-то отреагировали на наши законные требования и запросы разобраться в ситуации, возбудить уголовные дела и расследовать коррупцию и мошенничество со стороны руководства НАК "Нафтогаз Украины" и всех задействованных в этой мошеннической схеме лиц. Мы также надеемся, что все виновные в этой краже будут привлечены к ответственности", – цитирует "Еспресо" юридических консультантов Жеваго.
Они отметили, что ожидают привлечения к ответственности ряда лиц за попытку хищения газа.
"Письмами от законных акционеров ЧАО "Укрэнергосбыт", которые являются владельцами 305 миллионов м3 природного газа, мы предупреждали господина Коболева, господина [и.о. директора "Укртрансгаза" Сергея] Перелому и всех других, что все лица, которые пытались получить газ, принадлежащий компании "Укрэнергосбыт", будут привлечены к ответственности. Руководители "Нафтогазу" и "Укртрансгаза", в отношении которых сегодня (1 февраля. – "ГОРДОН") проводились следственные действия, а также руководители и бенефициары финкомпании "Фин-инвест" и другие мошенники, а именно Игорь Алексеевич Воронов, Сергей Анатольевич Грачев и бывшие депутаты Леонид Васильевич Крючков и Сергей Николаевич Тронь, будут отвечать за кражу, коррупцию и нанесение ущерба государству в соответствии с законодательством Украины”, – добавили юристы.
Адвокаты подчеркнули, что согласно недавним решениям судов, законные акционеры ЧАО "Укрэнергосбыт" вернули контроль над компанией и в соответствии с законодательством Украины будут требовать возврата газа, имеющегося в собственности ЧАО "Укрэнергосбыт".
1 февраля ГБР сообщило об обысках у бывшего руководства НАК "Нафтогаз України", АО "Укртрансгаз" и руководителей частных предприятий в рамках расследования дела по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд грн.
Следствие проверяет информацию о правомерности возврата "Нафтогазом" долга коммерческим структурам, который возник более 20 лет назад. В ГБР подчеркнули, что Коболев подписал решение акционера АО "Укртрансгаз" по мировым соглашениям, которые позволили вывести газ из собственности государства без согласования с наблюдательным советом НАК.
Утверждение Коболева, что в 2020 году наблюдательный совет компании согласовал мировое соглашение между АО "Укртрансгаз", ООО "Профи Газ", ЧАО "Укрэнергосбыт" и ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест", по итогам которого "Укртрансгаз" передал частным компаниям 305 млн м³ газа, не соответствует действительности, заявили в НАК.
Споры по этому газу велись еще с 1999 года, пояснила "Экономическая правда". Тогда ЗАО "Укрэнергосбыт" передало государственному предприятию "Укртрансгаз" 418 млн м³ газа. Последнее должно было поставить топливо потребителям, которых укажет "Укрэнергосбыт".
Однако из этого объема была поставлена только часть газа, а в газотранспортной системе осталось 305 млн м³ топлива. Именно за них стороны судились 20 лет.
В 2019 году в конфликте появилась третья сторона – связанное Жеваго ООО "ФК "Фин-инвест", которое выкупило право на получение спорного газа. В середине 2020 года права требования от "Укрэнергосбыта" перешли к другой фирме – ООО "Профи Газ", связанной с киевским бизнесменом Игорем Вороновым. В конце года "Нафтогаз" решил заключить мировое соглашение с этим пулом фирм.
"Укртрансгаз" попросил "Нафтогаз" оформить договор займа на 300 млн м³ газа, чтобы отдать их "Профи Газ". Соглашение было утверждено решениями суда от 10-го и 13 ноября. Таким образом, газ стоимостью 2,2 млрд грн получила компания "Профи Газ".
Споры между бывшими и нынешними собственниками "Укрэнергосбыта" за права на этот газ до сих пор продолжаются. "Укртрансгаз" требует у "Нафтогазу" возместить ему причиненный ущерб путем возврата газа, который передали ООО "Профи Газ".