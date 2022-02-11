Юристы Жеваго заявили, что будут требовать возврата газа, из-за которого прошли обыски у Коболева

Следствие проверяет информацию о правомерности возврата "Нафтогазом" долга, который возник более 20 лет назад, коммерческим структурам Фото: depositphotos.com

Представители Жеваго заявили, что из собственности государства газ пытались передать мошенническим компаниям. Они утверждают, что "Укрэнергосбыт" была "мошенническим образом украдена у господина Жеваго и незаконным рейдерским образом с помощью "черных" нотариусов/регистраторов переоформлена на якобы нового владельца/бенефициара, прописанного в "ДНР/ЛНР".

Также они заявили, что "Фин-инвест" без помощи предыдущего руководства НАК "Нафтогаз Украины" не смогла бы "провернуть эту мошенническую схему".

"Мы благодарим правоохранительные органы, которые наконец-то отреагировали на наши законные требования и запросы разобраться в ситуации, возбудить уголовные дела и расследовать коррупцию и мошенничество со стороны руководства НАК "Нафтогаз Украины" и всех задействованных в этой мошеннической схеме лиц. Мы также надеемся, что все виновные в этой краже будут привлечены к ответственности", – цитирует "Еспресо" юридических консультантов Жеваго.

Они отметили, что ожидают привлечения к ответственности ряда лиц за попытку хищения газа.

"Письмами от законных акционеров ЧАО "Укрэнергосбыт", которые являются владельцами 305 миллионов м3 природного газа, мы предупреждали господина Коболева, господина [и.о. директора "Укртрансгаза" Сергея] Перелому и всех других, что все лица, которые пытались получить газ, принадлежащий компании "Укрэнергосбыт", будут привлечены к ответственности. Руководители "Нафтогазу" и "Укртрансгаза", в отношении которых сегодня (1 февраля. – "ГОРДОН") проводились следственные действия, а также руководители и бенефициары финкомпании "Фин-инвест" и другие мошенники, а именно Игорь Алексеевич Воронов, Сергей Анатольевич Грачев и бывшие депутаты Леонид Васильевич Крючков и Сергей Николаевич Тронь, будут отвечать за кражу, коррупцию и нанесение ущерба государству в соответствии с законодательством Украины”, – добавили юристы.

Адвокаты подчеркнули, что согласно недавним решениям судов, законные акционеры ЧАО "Укрэнергосбыт" вернули контроль над компанией и в соответствии с законодательством Украины будут требовать возврата газа, имеющегося в собственности ЧАО "Укрэнергосбыт".