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Юристы Жеваго заявили, что будут требовать возврата газа, из-за которого прошли обыски у Коболева

Следствие проверяет информацию о правомерности возврата "Нафтогазом" долга, который возник более 20 лет назад, коммерческим структурам
Следствие проверяет информацию о правомерности возврата "Нафтогазом" долга, который возник более 20 лет назад, коммерческим структурам
Фото: depositphotos.com

Юристы экс-нардепа, миллиардера Константина Жеваго заявили "Еспресо", что благодарны правоохранительным органам, которые отреагировали на требование разобраться в ситуации с газом на сумму почти 2,2 млрд грн. 305 млн м³ газа, по их информации, от НАК "Нафтогаз" пытались передать через "Укрэнергосбыт" компании "Фин-инвест".

Представители Жеваго заявили, что из собственности государства газ пытались передать мошенническим компаниям. Они утверждают, что "Укрэнергосбыт" была "мошенническим образом украдена у господина Жеваго и незаконным рейдерским образом с помощью "черных" нотариусов/регистраторов переоформлена на якобы нового владельца/бенефициара, прописанного в "ДНР/ЛНР".

Также они заявили, что "Фин-инвест" без помощи предыдущего руководства НАК "Нафтогаз Украины" не смогла бы "провернуть эту мошенническую схему".

"Мы благодарим правоохранительные органы, которые наконец-то отреагировали на наши законные требования и запросы разобраться в ситуации, возбудить уголовные дела и расследовать коррупцию и мошенничество со стороны руководства НАК "Нафтогаз Украины" и всех задействованных в этой мошеннической схеме лиц. Мы также надеемся, что все виновные в этой краже будут привлечены к ответственности", – цитирует "Еспресо" юридических консультантов Жеваго.

Они отметили, что ожидают привлечения к ответственности ряда лиц за попытку хищения газа.

"Письмами от законных акционеров ЧАО "Укрэнергосбыт", которые являются владельцами 305 миллионов м3 природного газа, мы предупреждали господина Коболева, господина [и.о. директора "Укртрансгаза" Сергея] Перелому и всех других, что все лица, которые пытались получить газ, принадлежащий компании "Укрэнергосбыт", будут привлечены к ответственности. Руководители "Нафтогазу" и "Укртрансгаза", в отношении которых сегодня (1 февраля. – "ГОРДОН") проводились следственные действия, а также руководители и бенефициары финкомпании "Фин-инвест" и другие мошенники, а именно Игорь Алексеевич Воронов, Сергей Анатольевич Грачев и бывшие депутаты Леонид Васильевич Крючков и Сергей Николаевич Тронь, будут отвечать за кражу, коррупцию и нанесение ущерба государству в соответствии с законодательством Украины”, – добавили юристы.

Адвокаты подчеркнули, что согласно недавним решениям судов, законные акционеры ЧАО "Укрэнергосбыт" вернули контроль над компанией и в соответствии с законодательством Украины будут требовать возврата газа, имеющегося в собственности ЧАО "Укрэнергосбыт".

Контекст:

1 февраля ГБР сообщило об обысках у бывшего руководства НАК "Нафтогаз України", АО "Укртрансгаз" и руководителей частных предприятий в рамках расследования дела по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд грн.

Следствие проверяет информацию о правомерности возврата "Нафтогазом" долга коммерческим структурам, который возник более 20 лет назад. В ГБР подчеркнули, что Коболев подписал решение акционера АО "Укртрансгаз" по мировым соглашениям, которые позволили вывести газ из собственности государства без согласования с наблюдательным советом НАК.

Утверждение Коболева, что в 2020 году наблюдательный совет компании согласовал мировое соглашение между АО "Укртрансгаз", ООО "Профи Газ", ЧАО "Укрэнергосбыт" и ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест", по итогам которого "Укртрансгаз" передал частным компаниям 305 млн м³ газа, не соответствует действительности, заявили в НАК.

Споры по этому газу велись еще с 1999 года, пояснила "Экономическая правда". Тогда ЗАО "Укрэнергосбыт" передало государственному предприятию "Укртрансгаз" 418 млн м³ газа. Последнее должно было поставить топливо потребителям, которых укажет "Укрэнергосбыт".

Однако из этого объема была поставлена только часть газа, а в газотранспортной системе осталось 305 млн м³ топлива. Именно за них стороны судились 20 лет.

В 2019 году в конфликте появилась третья сторона – связанное Жеваго ООО "ФК "Фин-инвест", которое выкупило право на получение спорного газа. В середине 2020 года права требования от "Укрэнергосбыта" перешли к другой фирме – ООО "Профи Газ", связанной с киевским бизнесменом Игорем Вороновым. В конце года "Нафтогаз" решил заключить мировое соглашение с этим пулом фирм.

"Укртрансгаз" попросил "Нафтогаз" оформить договор займа на 300 млн м³ газа, чтобы отдать их "Профи Газ". Соглашение было утверждено решениями суда от 10-го и 13 ноября. Таким образом, газ стоимостью 2,2 млрд грн получила компания "Профи Газ".

Споры между бывшими и нынешними собственниками "Укрэнергосбыта" за права на этот газ до сих пор продолжаются. "Укртрансгаз" требует у "Нафтогазу" возместить ему причиненный ущерб путем возврата газа, который передали ООО "Профи Газ".

Теги: газ, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, Укртрансгаз, мошенничество, Константин Жеваго, расследование, ущерб, хищения, финансы, обыски, ГБР, Укрэнергосбыт
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