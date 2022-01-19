"Нафтогаз" с октября приостановил действие соглашения с ООО "Йе Энергия" и пресек возможные многомиллиардные злоупотребления – заявление НАК

"Нафтогаз" реализует газ всем компаниям, которые поставляют его населению, по единой цене и на одинаковых условиях, сообщили в компании Фото: depositphotos.com

"Долги компании "Йе Энергия" перед национальной компанией по этим соглашениям не погашены по сей день. Благодаря расторжению указанного контракта новое руководство "Нафтогазу" предотвратило потери для государственной компании и, соответственно, получение сверхприбылей "Йе Энергией" на сумму свыше 110 млрд грн", – сообщили в "Нафтогазі".

В компании объяснили, что дело АМКУ связано с этим соглашением с "Йе Энергия", и напомнили, что за него отвечает прошлое руководство компании во главе с тогдашним руководителем Андреем Коболевым.

"Соглашение с компанией "Йе Энергия", связанное с Дмитрием Фирташем, было заключено в марте 2021 года. Руководителем "Нафтогазу" в то время был Андрей Коболев, курировавший соответствующее направление работы в компании главный исполнительный директор Отто Ватерландер, а непосредственным подписантом документов выступил директор дивизиона "Трейдинг" Виллем Коппульс. Соответствующий контракт действительно предоставлял компании "Йе Энергия" возможность покупать газ у "Нафтогазу" дешевле, чем это могли делать другие поставщики газа населению. Он также давал возможность весь газ, приобретенный по цене 7,4 грн/м³, перепродавать не населению, а коммерческим компаниям, цены для которых на рынке могут превышать и 40 грн/м³. При этом "Нафтогаз" был вынужден все равно поставлять газ для нужд населения", – говорится в официальном заявлении.

В компании подчеркнули, что указанный контракт с "Йе Энергией" создавал неоправданные кредитные риски для НАК, поскольку он предусматривал оплату по факту за проданный газ в период до октября 2021 года.

"В настоящее время "Нафтогаз" реализует газ всем компаниям, которые поставляют его населению, по единой цене и на одинаковых условиях в пределах балансирующей группы", – сообщили в компании "Нафтогаз".