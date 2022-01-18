Гончаренко: Зеленский спешит отдать Коломойскому месторождения, заправки и заводы "Укрнафти"

"Российская армия на границе, обвал гривны, преследование оппозиции, политический кризис – а Зеленский спешит завершить очередную схему с Коломойским. Все, чтобы поскорее отдать своему офшорному бизнес-партнеру месторождения, заправки и заводы "Укрнафти". Подарить любимому олигарху треть газового запаса в конце прошлого года у Зеленского не получилось, теперь решили отдать "Укрнафту". Все это преподносится как раздел "Укрнафти", процесс "развода с олигархом"… А в реальности – это банальная схема, по которой Коломойский получит все прибыльные активы "Укрнафти", а государство останется с убытками, долгами и проблемами", – заявил Гончаренко.

Контекст:

Гончаренко написал 17 января, что заявление НАК "Нафтогаз" о критической ситуацией с газом прозвучала на фоне передачи структурам бизнесмена Игоря Коломойского 700 млн м³ газа из хранилищ.

В ноябре 2021 года бывший бизнес-партнер Коломойского Геннадий Корбан сообщил, что бизнесмен рассчитывает получить газ от НАК "Нафтогаз" по цене $1000 за 1 тыс. м³. По словам Корбана, идея Коломойского была в том, чтобы получить именно объем газа, а не деньги, так как за это время ресурс значительно подорожал.

Гончаренко заявлял в колонке для сайта "Украинская правда", что первые 700 млн м³ должны быть переданы "Укрнафті" 30 ноября. По его словам, 26 октября подконтрольная Офису президента государственная компания "Нафтогаз України" подписала с Коломойским мировое соглашение и согласилась отдать ему 3,5 млрд м³ газа из хранилищ.