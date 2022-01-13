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В реестр получателей газа по льготной цене попали облгазы Фирташа и аграрные олигархи – СМИ

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В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит, который спровоцировал рост цен на топливо
В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит, который спровоцировал рост цен на топливо
Фото: depositphotos.com

Агентство "РБК-Украина" проанализировало список, обнародованный 5 января Министерством аграрной политики, в который вошли предприятия, имеющие право на покупку газа по льготной цене. По данным журналистов, в перечень вошли облгазы Дмитрия Фирташа, сеть АЗС ОККО и аграрные холдинги Юрия Косюка и Андрея Веревского.

Всего в реестр министерство включило 6803 компании. 

"В частности, в реестр включены газсбыт "Ви-Ди ГАЗ" Дмитрия Фирташа. В приказе Минагрополитики компания проходит как предприятие мукомольно-крупяной промышленности. Также в перечень включен идентификационный код ЕГРПОУ 38863790, который принадлежит газовой компании "Йе Энергия" Дмитрия Фирташа с годовым оборотом 29,7 млрд грн. Но под этим кодом в реестре указана компания "Гоба" как производитель хлебобулочных изделий. В реестр льготников попали также структуры "Мироновоского хлебопродукта" Юрия Косюка и маслозаводы группы Kernel аграрного олигарха Андрея Веревского с суммарной годовой выручкой около свыше 100 млрд грн. Право получать газ по льготной цене получили также предприятия группы OKKO, обеспечивающие одноименную сеть АЗС продуктами питания, в частности хлебобулочными изделиями", – перечислило агентство.

Контекст:

Постановление Кабмина №1435 предусматривает ограничение торговой надбавки на газ на уровне 1% для компаний, занимающихся производством пшеничной муки первого сорта, пастеризованного молока жирностью 2,5% (в пленке), ржано-пшеничного хлеба, куриных яиц категории С1, куриных тушек, а также батонов и подсолнечного масла.

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит, который спровоцировал рост цен на топливо. Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

21 декабря цена на газ в Европе обновила исторический максимум – более $2000 за 1 тыс. м³. Позже стоимость газа упала.

Теги: газ, Дмитрий Фирташ, дефицит, Юрий Косюк, Министерство аграрной политики, олигархи, ОККО, Андрей Веревский, цена на газ, цена, Кабмин
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