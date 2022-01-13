В реестр получателей газа по льготной цене попали облгазы Фирташа и аграрные олигархи – СМИ

Всего в реестр министерство включило 6803 компании.

"В частности, в реестр включены газсбыт "Ви-Ди ГАЗ" Дмитрия Фирташа. В приказе Минагрополитики компания проходит как предприятие мукомольно-крупяной промышленности. Также в перечень включен идентификационный код ЕГРПОУ 38863790, который принадлежит газовой компании "Йе Энергия" Дмитрия Фирташа с годовым оборотом 29,7 млрд грн. Но под этим кодом в реестре указана компания "Гоба" как производитель хлебобулочных изделий. В реестр льготников попали также структуры "Мироновоского хлебопродукта" Юрия Косюка и маслозаводы группы Kernel аграрного олигарха Андрея Веревского с суммарной годовой выручкой около свыше 100 млрд грн. Право получать газ по льготной цене получили также предприятия группы OKKO, обеспечивающие одноименную сеть АЗС продуктами питания, в частности хлебобулочными изделиями", – перечислило агентство.

Контекст:

Постановление Кабмина №1435 предусматривает ограничение торговой надбавки на газ на уровне 1% для компаний, занимающихся производством пшеничной муки первого сорта, пастеризованного молока жирностью 2,5% (в пленке), ржано-пшеничного хлеба, куриных яиц категории С1, куриных тушек, а также батонов и подсолнечного масла.

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит, который спровоцировал рост цен на топливо. Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

21 декабря цена на газ в Европе обновила исторический максимум – более $2000 за 1 тыс. м³. Позже стоимость газа упала.