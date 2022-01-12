Фурса заявил, что решение правительства о льготном газе для агрокомпаний приведет к схемам и злоупотреблениям

Сергей Фурса: Ферросплавный завод – у него есть столовка, где булочки делают. Страдает ли она от цен на газ? Страдает Фото: ua-rating.com

"Это неправильно, потому что это вообще больше похоже на схему и это вообще пока не работает… Оно не может работать, то есть здесь единственное, что есть, – это злоупотребление. Здесь ничего больше нет. Кто-то создает трейдера, покупает просто по какой-то супердешевой цене и зарабатывает на этом деньги. А при этом условная пекарня может и не купить этот газ, потому что ей, возможно, и не хватит. Потому что кто-то купил", – отметил Фурса.

По его словам, само постановление Кабмина содержит массу противоречий, создающих потенциал для махинаций.

"Сказано, что компании должны покупать на бирже – 6 тыс. компаний, которые у нас отнесли к перечню, которые в этом нуждаются. Они должны купить, но никто не говорит, какой объем газа они могут купить. То есть у вас пекарня, где вы выпекаете три батона, можете прийти и купить 5 млн кубометров газа. Вам никто этого не возбраняет. Ферросплавный завод – у него есть столовка, где булочки делают. Страдает ли она от цен на газ? Страдает. И эта столовка создает трейдера или просто от своего имени входит и покупает любой объем газа. И никто не определяет", – подчеркнул Фурса.