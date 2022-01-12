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Фурса заявил, что решение правительства о льготном газе для агрокомпаний приведет к схемам и злоупотреблениям

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Сергей Фурса: Ферросплавный завод у него есть столовка, где булочки делают. Страдает ли она от цен на газ? Страдает
Сергей Фурса: Ферросплавный завод – у него есть столовка, где булочки делают. Страдает ли она от цен на газ? Страдает
Фото: ua-rating.com

Решение Кабинета Министров Украины о регулируемых ценах на газ для некоторых аграрных компаний приведет исключительно к злоупотреблениям и махинациям, заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире "Радио НВ".

"Это неправильно, потому что это вообще больше похоже на схему и это вообще пока не работает… Оно не может работать, то есть здесь единственное, что есть, – это злоупотребление. Здесь ничего больше нет. Кто-то создает трейдера, покупает просто по какой-то супердешевой цене и зарабатывает на этом деньги. А при этом условная пекарня может и не купить этот газ, потому что ей, возможно, и не хватит. Потому что кто-то купил", – отметил Фурса.

По его словам, само постановление Кабмина содержит массу противоречий, создающих потенциал для махинаций.

"Сказано, что компании должны покупать на бирже – 6 тыс. компаний, которые у нас отнесли к перечню, которые в этом нуждаются. Они должны купить, но никто не говорит, какой объем газа они могут купить. То есть у вас пекарня, где вы выпекаете три батона, можете прийти и купить 5 млн кубометров газа. Вам никто этого не возбраняет. Ферросплавный завод – у него есть столовка, где булочки делают. Страдает ли она от цен на газ? Страдает. И эта столовка создает трейдера или просто от своего имени входит и покупает любой объем газа. И никто не определяет", – подчеркнул Фурса.

Контекст:

30 декабря постановлением №1433 Кабмин Украины обязал частных газодобытчиков продавать до конца апреля 20% добываемого газа на Украинской энергетической бирже. Постановление №1435 от того же числа ограничивает уровнем в 1% допустимую надбавку для компаний, которые занимаются производством муки пшеничной первого сорта, пастеризованного молока жирностью 2,5% (в пленке), ржано-пшеничного хлеба, куриных яиц категории С1, куриных тушек, а также батонов и подсолнечного масла.

Агентство "РБК-Украина" отметило, что в обнародованном Минагрополитики перечне компаний, которые имеют право на льготный газ, включены 6 тыс. компаний, в которые вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Это решение Кабмина приведет к падению добычи и дефициту газа, а также негативно повлияет на энергетическую безопасность, говорится в заявлении Ассоциации газодобывающих компаний. Государственное вмешательство в рынок газа негативно отразится и на инвестиционной привлекательности Украины на международной арене, убеждены в ассоциации.

Теги: газ, правительство, Сергей Фурса, рынок
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