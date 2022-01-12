Продукты, топливо, лекарства. Кабмин Украины вводит мониторинг цен на несколько десятков товаров

Кабмин поручил Госстату, Минагрополитики и обладминистрациям ежедневно мониторить цены на ряд товаров, в том числе на овощи Фото: depositphotos.com

Цель распоряжения – усовершенствование механизмов экономического анализа цен и состояния товарных рынков, говорится в пояснительной записке к документу.

В приложениях к распоряжению перечислено порядка 30 товаров, цены на которые подлежат мониторингу.

Речь идет, в частности, о продуктах питания, на стоимость которых сегодня Кабмин ввел госрегулирование (молоко, мука, макароны, мясо, масло и другое), а также об овощах (лук репчатый, свекла, морковь, картофель, капуста белокочанная), лекарственных препаратах (жаропонижающие, антибиотики), медицинских масках, этаноле, топливе (бензин, дизтопливо и сжиженный газ для автомобилей).

Полный список товаров – по ссылке.

В распоряжении говорится, что Госслужба статистики, Министерство аграрной политики и продовольствия вместе с областными и Киевской городской госадминистрацией должны мониторить потребительские и закупочные цены на эти товары и отчитываться об этом Министерству экономики до 16.00 ежедневно.

Министерству экономики поручено анализировать полученные данные и систематизировать их, создать специальные межведомственные рабочие группы, которые должны собираться не реже одного раза в квартал и вносить предложения по стабилизации ситуации с ценами.