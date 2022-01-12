Продукты, топливо, лекарства. Кабмин Украины вводит мониторинг цен на несколько десятков товаров

Цель распоряжения – усовершенствование механизмов экономического анализа цен и состояния товарных рынков, говорится в пояснительной записке к документу.
В приложениях к распоряжению перечислено порядка 30 товаров, цены на которые подлежат мониторингу.
Речь идет, в частности, о продуктах питания, на стоимость которых сегодня Кабмин ввел госрегулирование (молоко, мука, макароны, мясо, масло и другое), а также об овощах (лук репчатый, свекла, морковь, картофель, капуста белокочанная), лекарственных препаратах (жаропонижающие, антибиотики), медицинских масках, этаноле, топливе (бензин, дизтопливо и сжиженный газ для автомобилей).
Полный список товаров – по ссылке.
В распоряжении говорится, что Госслужба статистики, Министерство аграрной политики и продовольствия вместе с областными и Киевской городской госадминистрацией должны мониторить потребительские и закупочные цены на эти товары и отчитываться об этом Министерству экономики до 16.00 ежедневно.
Министерству экономики поручено анализировать полученные данные и систематизировать их, создать специальные межведомственные рабочие группы, которые должны собираться не реже одного раза в квартал и вносить предложения по стабилизации ситуации с ценами.
Кабинет Министров 12 января принял решение ввести горегулирование на ряд продуктов питания. Мотивируя решение, в правительстве заявили, что в Украине с начала прошлого года сохраняется тенденция к росту потребительских цен на продукты питания на внутреннем рынке.
По оценкам Нацбанка, пик роста потребительских цен в 2021 году пришелся на сентябрь – октябрь, а инфляция в декабре замедлилась до 10% в годовом измерении.