В Украине пройден пик потребительских цен, инфляция будет снижаться – Национальный банк

Нацбанк прогнозирует снижение инфляции и в 2022 году Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

"В октябре 2021 года потребительская инфляция в годовом исчислении замедлилась до 10,9% (с 11% в сентябре). В месячном исчислении цены выросли на 0,9%. [...] По оценкам Национального банка, пик роста потребительских цен в 2021 году пройден. В дальнейшем инфляция будет снижаться", – говорится в сообщении.

В НБУ считают, что на происходившее в октябре влиял, в частности, эффект от подорожания энергоресурсов.

Также в Нацбанке прогнозируют, что "инфляция замедлится до однозначного уровня в конце 2021 года, а в следующем году постепенно снизится до цели 5%".

"НБУ сохранил прогноз инфляции на уровне 9,6% в декабре 2021 года. По оценкам НБУ, пик роста потребительских цен приходится на сентябрь – октябрь этого года. В дальнейшем инфляционный тренд развернется. Инфляция будет замедляться благодаря истощению эффектов низкой базы сравнения, сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке и высоким урожаям сельскохозяйственных культур", – говорится в отчете регулятора за октябрь.